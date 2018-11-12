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Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС в здании Хотимского УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» был проведен мониторинг отдела ОИТиТО Могилевского филиала РУП  «Белпочта» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Абрамейцев М.Г.).

В ходе проведения мониторинга на объекте РУП «Белпочта» было выявлено, что автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии.

По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению недостатков.

 
 
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС в здании Хотимского УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» был проведен мониторинг отдела ОИТиТО...
 
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