|
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии
13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС в здании Хотимского УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» был проведен мониторинг отдела ОИТиТО Могилевского филиала РУП «Белпочта» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Абрамейцев М.Г.).
В ходе проведения мониторинга на объекте РУП «Белпочта» было выявлено, что автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии.
По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению недостатков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС в здании Хотимского УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» был проведен мониторинг отдела ОИТиТО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)