Инспекцией НиП Хотимского РОЧС в здании Хотимского УПС Костюковичского РУПС Могилевского филиала РУП «Белпочта» был проведен мониторинг отдела ОИТиТО Могилевского филиала РУП «Белпочта» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Абрамейцев М.Г.).

В ходе проведения мониторинга на объекте РУП «Белпочта» было выявлено, что автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии.

По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению недостатков.