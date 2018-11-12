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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района»
13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района». В данном учреждении на балансе находятся 16 отдельных объектов (руководитель ЦКС Е. В. Прошкина). В ходе мониторинга характерными для объектов ЦКС недостатками явились: эвакуационные двери из помещений зрительных залов в вестибюль не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. Не все наружные эвакуационные двери обеспечены замками с возможностью свободного открывания изнутри без ключа. На некоторых объектах используются огнетушители с истекшим сроком эксплуатации.
По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района»
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района». В данном учреждении на балансе...
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