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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района»

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района». В данном учреждении на балансе находятся 16 отдельных объектов (руководитель ЦКС Е. В. Прошкина). В ходе мониторинга характерными для объектов ЦКС недостатками явились: эвакуационные двери из помещений зрительных залов в вестибюль не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. Не все наружные эвакуационные двери обеспечены замками с возможностью свободного открывания изнутри без ключа. На некоторых объектах используются огнетушители с истекшим сроком эксплуатации.

По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС

 
 
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района». В данном учреждении на балансе...
 
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