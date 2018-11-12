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РОЧС выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности

13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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При проведении мониторинга учреждения «Отделение круглосуточного пребывания д. Забелышин» инспекцией НиП Хотимского РОЧС были выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, руководителю объекта были вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

По истечении рекомендованного срока инспектора повторно посетили объект с целью изучить противопожарное состояние здания, а также проверить степень выполнения рекомендаций. Не все нарушения были исправлены в установленный срок, а именно:  не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности; не переработаны планы эвакуации; в эвакуационной двери нет устройства, обеспечивающего возможность свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам мониторинга в отношении руководителя объекта начат административный процесс.

 
 
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При проведении мониторинга учреждения «Отделение круглосуточного пребывания д. Забелышин» инспекцией НиП Хотимского РОЧС были выявлены нарушения требований...
 
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