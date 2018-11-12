«Большой скачок» в торговле оружием. «Беларусь не ставит политических условий»

Лукашенко потребовал удвоить доходы от продажи беларуских вооружений. Такую задачу беларуский руководитель 12 ноября поставил перед председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.





Реализация военных проектов может принести “не два миллиарда долларов, но на полтора можно замахнуться”, считает военный обозреватель Александр Алесин.





- Одна из основных статей беларуского экспорта перестает быть таковой: торговля нефтью становится все более невыгодным делом. И Россия, и Беларусь сидят на нефтяной игле; но когда проблемы с нефтью для России – просто чих, для Беларуси – практически катастрофа. Необходим альтернатива, которая бы не зависела от стороннего поставщика сырья.





Сейчас Лукашенко будет искать другие источники пополнения экспортной выручки на беларуских предприятиях. Одна из самых многообещающих отраслей – военно-промышленный комплекс. В 2017 году государство заработало на продаже оружия около миллиарда долларов, темпы роста составляли 18-20%. В этом году я лично прогнозировал рост на 20-25%, но у президента другие планы. Это вынужденная необходимость: в Беларуси наблюдается колоссальное отрицательное сальдо по экспорту товаров, которые поставки МАЗов, БелАЗов, МТЗ уже не позволяют компенсировать.





Есть два источника компенсации: поставка сельхозпродукции на новые рынки, в том числе и в Китай, и второй источник (быстрорастущий и многообещающий) – поставки военного имущества, военной продукции, военных технологий. Сегодня в мире очень много «горячих точек», прежде всего на Ближнем Востоке; президент считает, что мы можем сыграть свою роль в поставках вооружений, прежде всего, Асаду, иракскому правительству, в Египет, в том числе и модернизировать египетскую военную технику. Судя по всему, президент рассчитывает выручить за торговлю оружием 2 миллиарда долларов уже в следующем году. Это все равно как китайский большой скачок.





- Что Беларусь может предложить мировому рынку вооружений?





- В Беларуси есть неплохое высокотехнологичное оружие, военные технологии. Прежде всего, это средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы. В Беларуси создали трехкоординатный радиолокатор, который позволяет обнаружить воздушные цели, созданные по технологии «Стелс», думаю, этот рынок будет только расти.





Средства радиоэлектронной борьбы, то есть, подавления спутниковой навигации, мобильной, телевизионной и прочих видов связи, бортовых радиолокаторов, а в связи с этим – и подавление беспилотных летательных аппаратов. Разрыв связи оператора с беспилотником, нарушение спутниковой навигации беспилотника, лишение его возможности измерять высоту делает беспилотники совершенно беспомощными; их физически уже сбивать не надо, потому что они либо упадут под себя, а в лучшем случае – сядут, если автопилот запрограммирован на немедленную посадку в случае потери связи и навигации. Это достаточно дорогие средства связи, которые в последнее время пользуются спросом.





Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы могут противодействовать не только беспилотникам, но и крылатым ракетам класса «земля-воздух», «воздух-воздух», «земля-земля», другим видам высокоточного оружия.





Следующая многообещающая отрасль – создание собственных беспилотников, как разведывательных, так и ударных, которые уже достаточно засветились на рынке, приобрели определенную популярность и спрос; следует ожидать, что спрос на беларуские беспилотники будет расти. Речь идет о беспилотниках ближнего радиуса действия, среднего радиуса действия. Думаю, скоро появятся беспилотники и дальнего радиуса действия, во всяком случае, есть информация, что Национальная Академия наук, вернее, центр, который занимается беспилотниками, вместе с Вьетнамом разработали и испытали беспилотник дальнего радиуса действия, по некоторым источникам, до 4 тысяч километров.





Мы уже поставляем дружественным странам ракетные системы залпового огня «Полонез», в том числе и Азербайджану. Возможно, «Полонезом» заинтересуется Казахстан и другие страны.









- Чем привлекательны беларуские системы?





- Беларусь не ставит никаких политических условий заказчикам. США грозит санкциями при покупке вооружений у России, Москва в свою очередь тоже ставит условия, а вот Беларусь никаких условий не выдвигает. Лукашенко полагает, что на фоне обострения отношений США и России Беларусь смотрится выигрышно. Думаю, скоро РСЗО «Полонез» начнут закупать многие страны. Многообещающим является и противотанковый ракетный комплекс «Шершень» (есть несколько видов «Шершня»).





Важный источник валюты – модернизация боевой авиации: самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30, ремонт и модернизация бронетанковой техники. И кроме того, мы сейчас стали сами выпускать броневики: и «Кайман», и «Волат». В Беларуси действует целый ряд предприятий, выпускающих и модернизирующих бронированную технику.





Я назвал основные источники, которыми дело явно не ограничится. Мы поставляем автоматизированные системы управления различными видами оружия и войск: АСУ ПВО, автоматизированная система управления ракетными бригадами ПВО; в области военных АСУ Беларуси принадлежит приоритет.





- 12 ноября Лукашенко принял председателя Государственного военно-промышленного комплекса, а позже встретился с послом Азербайджана. В повестке дня предстоящего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь также стоят военные вопросы?





- Армения и Азербайджан вступили в гонку вооружений. Россия предоставила Армении кредит на приобретение сложной боевой техники, в том числе поставила высокоточное оружие «Искандер Э», и тут же в ответ Азербайджан закупает у Беларуси «Полонезы». Думаю, последний демарш Армении, которая отказалась допустить Азербайджан в качестве наблюдателя в ОДКБ, повлечет последствия: очевидно, Азербайджан (то ли плану, то ли от обиды) будет закупать новые виды вооружений. Кстати, Беларусь модернизировала Азербайджану целый ряд систем ПВО, не только поставили «Полонезы».





- Азербайджан надо понимать, остается одним из самых желанных покупателей беларуского оружия?





- Азербайджан платежеспособен; все нефтяные страны являются завидными покупателями оружия. Думаю, такой покупатель нам нужен. Заказчиками такого же класса являются Казахстан, Туркменистан, на горизонте маячат перспективы выхода на нефтедобывающие монархии Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты уже закупали у нас танковозы для перевозки тяжелых видов танков, поэтому, судя по всему, дорожка туда уже тротоптана. В качестве возможных покупателей можно назвать Катар, и – чем черт не шутит! – Саудовскую Аравию. Украина фактически сорвала поставку оперативно-тактических ракетных комплексов «Гром» в Саудовскую Аравию: создали макетный образец, а вот наладить серийное производство весьма сложно. А в Беларуси уже существует завод точной электромеханики под Дзержинском, который производит многие важные компоненты ракетных систем, в том числе автопилоты, системы навигации, ракетные контейнеры, сами пусковые установки на базе МЗКТ и МАЗа. Поэтому не исключаю, что страны Персидского залива тоже станут покупателями беларуского оружия.