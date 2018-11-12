Согрешил: гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины Священное писание

Мужчина на Audi, направлявшейся на выезд из Украины, пытался пройти погранично-таможенного оформление в пункте пропуска «Выступовичи». Во время проверки багажного отделения автомобиля среди других вещей пограничники обнаружили «Библию» и «Псалом Сто-Осмнадцатый» 1891 года издания.





Белоруса привлекли к ответственности. Старинные книги изъяли и направили на экспертизу на предмет установления культурной и исторической ценности