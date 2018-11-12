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Согрешил: гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины Священное писание
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, церковные книги конца XIX века обнаружили пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда совместно с таможенниками на границе с Беларусью в автомобиле, которым управлял белорус.
Мужчина на Audi, направлявшейся на выезд из Украины, пытался пройти погранично-таможенного оформление в пункте пропуска «Выступовичи». Во время проверки багажного отделения автомобиля среди других вещей пограничники обнаружили «Библию» и «Псалом Сто-Осмнадцатый» 1891 года издания.
Белоруса привлекли к ответственности. Старинные книги изъяли и направили на экспертизу на предмет установления культурной и исторической ценности
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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, церковные книги конца XIX века обнаружили пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда совместно с...
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