В Смоленске перед судом предстанут бизнесмен из Беларуси и его российский подельник









Следствием установлено, что 28 сентября 2018 года обвиняемые в Смоленске передали взятку сотруднику регионального управления ФСБ в размере 4500 долларов за решение вопроса о снятии ограничений и беспрепятственное следование железнодорожных вагонов с продуктами производства США, которые направлялись в Казахстан. Груз был задержан Россельхознадзором по ориентировке ФСБ.





Мужчины были задержаны с поличным в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ. Вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью.





Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание от штрафа до 3 миллионов рублей до реального лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.