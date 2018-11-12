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В Смоленске перед судом предстанут бизнесмен из Беларуси и его российский подельник

13.11.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Следственными органами СК РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Беларуси -- директора коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками, и его 34-летнего знакомого из Ленинградской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц в крупном размере).



Следствием установлено, что 28 сентября 2018 года обвиняемые  в Смоленске передали взятку сотруднику регионального управления ФСБ в размере 4500 долларов за решение вопроса о снятии ограничений и беспрепятственное следование железнодорожных вагонов с продуктами производства США, которые направлялись в Казахстан. Груз был задержан Россельхознадзором по ориентировке ФСБ.  

Мужчины были задержаны с поличным в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ. Вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание от штрафа до 3 миллионов рублей до реального лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
 

 
 
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Следственными органами СК РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Беларуси -- директора коммерческой...
 
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