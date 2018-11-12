ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минжилкомхозе пояснили, как будут платить за ЖКУ «тунеядцы»

13.11.2018 09:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С января 2019 года в Беларуси граждан, которые не заняты в экономике, обяжут полностью оплачивать коммунальные услуги. В Министерстве жилищного хозяйства рассказали, как будут платить за ЖКУ «тунеядцы».

В Минжилкомхозе пояснили, как будут платить за ЖКУ «тунеядцы»
С наступлением нового года «тунеядцев» в Беларуси не только лишат возможности получения государственных субсидий на жилищно-коммунальные услуги, но и обяжут платить по экономически обоснованным тарифам за горячую воду. С 1 октября они будут платить по полной за отопление и газоснабжение, пишет "Телеграф".
 
«Если не занятый в экономике живет один, то за названные ЖКУ заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг», - цитирует «Минск-Новости» начальника отдела управления экономики Минжилкомхоза Жанну Попучееву.
 
Если в квартире проживают два «тунеядца», указанные выше ЖКУ будут начисляться по полным тарифам в отношении обоих.
 
Жанна Попучеева привела следующий пример: в двухкомнатной квартире площадью 48 кв. метров проживает семья из трех человек, один из которых нигде не работает. За месяц на подогрев воды они израсходовали 0,6 Гкал. 0,4 Гкал будет начисляться по субсидируемому тарифу, который сейчас составляет 16,9259 руб. за 1 Гкал, а 0,2 Гкал – по полному (81,4200 руб за 1 Гкал). Получится, что семье придется заплатить на 12,9 рубля больше.
 
Аналогично выходит и по теплоснабжению. Так как «тунеядцу» придется оплатить отопление 16 кв. м. площади квартиры, при потреблении в месяц 1 Гкал по полному тарифу оплачивается треть - 0,33 Гкал в размере 26,86 рубля. Выйдет на 21 рубль больше, чем могло бы быть по субсидируемому тарифу.
 
Представитель Минжилкомхоза также уточнила, что если жилище оборудовано приборами индивидуального учета расхода тепловой энергии либо на отопительных приборах есть распределители тепла, расчет за отопление будет осуществляться в таком же порядке, но после  отопительного периода будет сделан перерасчет исходя из показаний приборов учета.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С января 2019 года в Беларуси граждан, которые не заняты в экономике, обяжут полностью оплачивать коммунальные услуги. В Министерстве жилищного хозяйства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Belarus Fashion Week. Рассказываем о самых интересных коллекциях, которые мы увидели на Неделе моды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика