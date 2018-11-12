Андрей Сидоренко возглавил "Динамо-Минск", Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко вошли в тренерский штаб

- Мы собрали в "Динамо" тех тренеров, которые, мы надеемся и верим, внесут коррективы во все компоненты игры команды. Если говорить о лучших качествах специалистов, Сидоренко — очень жесткий дисциплинатор, а дисциплина нашей команде жизненно необходима. Как игровая, так и неигровая. Что касается Ковалева, он уже проявил себя в "Динамо", под его руководством парни здорово работали, он хорошо занимается с нападающими. А Дмитрий Кравченко — один из лучших тренеров по работе с молодежью. Вот на чем мы основывались, когда подбирали тренерский штаб. Также нам необходимы тренер по вратарям и тренер по физподготовке, — сказал гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков в эфире