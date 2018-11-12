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Указ № 488 cнизил доверие бизнеса к государству

13.11.2018 08:41 — Разное | Партизан  
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Об этом «Экономической газете» заявил председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.



– Считаю, эта проблема обязательно должна быть решена, – говорит Александр Швец. – Необходимо прописать норму, по которой доказательство каждой транзакции о том, что она мнимая, должно рассматриваться в суде. Это же естественно! Конечно, так должно быть. Но коллеги из Департамента финансовых расследований говорят: нет, мы хотим так – одну (транзакцию) доказали, а все остальные «чохом» прошли. Но это не является, с нашей точки зрения, правильным подходом.

Да, хватает проходимцев, которые уходят от налогов, но под действие Указа № 488 попадают и невинные люди, честные бизнесы, которых в эту «воронку» втягивает, и они наказаны без вины. А доказательства, которые приводятся ответственными ведомствами, – не просто спорные, а иногда даже парадоксальные, что недопустимо.

Происходящее очень сильно снижает доверие к власти. Я считаю, что есть иные способы борьбы с лжепредпринимательством. С ним действительно надо бороться, и это надо делать в том числе при участии бизнес-союзов. Но эта борьба должна иметь законный характер, в рамках общих правил, выработанных законодательно. В Указе № 488, вполне возможно, есть и положительные стороны, но, по нашему мнению, вред, который нанесен отношениям бизнеса и власти, может перевесить все положительные стороны этого документа.

Напомним, что Александр Лукашенко год назад  дал распоряжение проанализировать данный нормативный акт на предмет его отмены. На том дело и стопорнулось.


 
 
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Об этом «Экономической газете» заявил председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.
 
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