Мэром Праги впервые стал член Партии пиратов

В 2017-м году Партия пиратов получила 10,8% голосов на парламентских выборах и 22 места в нижней палате.





Партия пиратов - политическая сила, вдохновленная Пиратской партией Швеции, которая концентрируется на вопросах копирайта и Интернета в целом, а также проблемах прав человека.







