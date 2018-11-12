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Мэром Праги впервые стал член Партии пиратов
Мэром столицы Чехии впервые стал представитель Партии пиратов 37-летний Зденек Гржиб, сообщает
В 2017-м году Партия пиратов получила 10,8% голосов на парламентских выборах и 22 места в нижней палате.
Партия пиратов - политическая сила, вдохновленная Пиратской партией Швеции, которая концентрируется на вопросах копирайта и Интернета в целом, а также проблемах прав человека.
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Мэром столицы Чехии впервые стал представитель Партии пиратов 37-летний Зденек Гржиб, сообщает Radio Praha.
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