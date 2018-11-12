В Минск приехали международные эксперты финансовой разведки





Напомним, подобный форум в Беларуси проходит уже во второй раз. Впервые финансовые эксперты собрались в Минске в 2013 году, и тогда они дали Беларуси положительную оценку.

В белорусской столице проходит Международный форум по борьбе с отмыванием преступных доходов, на который съехались 250 экспертов из разных стран мира. Организаторы объясняют: мероприятие необходимо для налаживания сотрудничества международных экспертов с целью обеспечения безопасности в дальнейшем и обращают внимание на то, что проблема касается не только Беларуси, но и всего мирового сообщества. Тем не менее, в случае, если эксперты оценят нашу финансовую систему положительно, в дальнейшем, международные финансовые институты будут рассматривать Беларусь как более надежного партнера и с большей вероятностью предоставят нам кредиты, передает