







С сезона-2015/16 выступал в КХЛ за "Адмирал", с сезона 2017/18 — игрок "Сочи". Затем был в "Торпедо", но летом хоккеист расторг контракт с нижегородским клубом по семейным обстоятельствам.





Блум сыграл в КХЛ 158 матчей и набрал 79 (12+67). В НХЛ Блум выступал за "Нэшвилл" и "Миннесоту", где провел в общей сложности 122 матча и набрал 26 (7+19) баллов.





"Достигнута договоренность о подписании защитника Джонатона Блума. В ближайшее время ждем американца в расположении "Динамо"! Welcome!" — говорится в сообщении твиттера ХК "Динамо-Минск".



