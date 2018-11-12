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Защитник сборной США Джонатон Блум продолжит карьеру в минском "Динамо"

13.11.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в минском "Динамо". 29-летний защитник выступал на Зимних Олимпийских играх-2018 за сборную США. Был задрафтован в 2007 году клубом НХЛ "Нэшвилл Предаторз".



С сезона-2015/16 выступал в КХЛ за "Адмирал", с сезона 2017/18 — игрок "Сочи". Затем был в "Торпедо", но летом хоккеист расторг контракт с нижегородским клубом по семейным обстоятельствам. 

Блум сыграл в КХЛ 158 матчей и набрал 79 (12+67). В НХЛ Блум выступал за "Нэшвилл" и "Миннесоту", где провел в общей сложности 122 матча и набрал 26 (7+19) баллов. 

"Достигнута договоренность о подписании защитника Джонатона Блума. В ближайшее время ждем американца в расположении "Динамо"! Welcome!" — говорится в сообщении твиттера ХК "Динамо-Минск".


 
Теги: Минск
 
 
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Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в минском "Динамо". 29-летний защитник выступал на Зимних Олимпийских играх-2018 за сборную США. Был задрафтован...
 
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