Сербская православная церковь не поддержала решение Константинополя по УПЦ

пресс-служба религиозной организации, передает "Белсат" . Об этом сообщаетрелигиозной организации, передает





«Синод Сербской православной церкви вынужден констатировать, что Всемирный патриархат принял канонически необоснованное решение по реабилитации двух украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича вместе с их духовенством»,– отмечают сербские церковники.









Они добавляют, что не принимают литургические и канонические отношения с Филаретом, Макарием и их сторонниками.





Сербская православная Церковь считает, что вопрос создания в Украине местной церкви должен решаться на Всеправославном соборе.





11 октября синод Всемирного патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.





Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.







