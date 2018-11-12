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Сербская православная церковь не поддержала решение Константинополя по УПЦ

13.11.2018 08:23 — Разное | Партизан  
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Сербская православная церковь не поддерживает действия Константинопольского патриархата по реабилитации руководителей УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ Филарета и Макария.

Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации, передает "Белсат".

«Синод Сербской православной церкви вынужден констатировать, что Всемирный патриархат принял канонически необоснованное решение по реабилитации двух украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича вместе с их духовенством»,– отмечают сербские церковники.

Они добавляют, что не принимают литургические и канонические отношения с Филаретом, Макарием и их сторонниками.

Сербская православная Церковь считает, что вопрос создания в Украине местной церкви должен решаться на Всеправославном соборе.

11 октября синод Всемирного патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.



 
 
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Сербская православная церковь не поддерживает действия Константинопольского патриархата по реабилитации руководителей УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ...
 
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