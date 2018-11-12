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Адвокаты фигурантов дела о смерти Коржича обжаловали приговор
Адвокаты фигурантов дела о смерти рядового Александра Коржича в Печах - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича, которые получили от шести до девяти лет лишения свободы, - обжаловали приговор. Жалобу на приговор рассмотрит Верховный суд.
5 ноября Минский областной суд приговорил сержантов к длительным срокам заключения, признав их виновными по всем пунктам обвинения. Сегодня стало известно, что адвокаты Барановского, Вяжевича и Скуратовича подали жалобу на приговор, пишет
Мать Александра Коржича жалобу пока не подавала.
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Адвокаты фигурантов дела о смерти рядового Александра Коржича в Печах - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича, которые получили от шести до...
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