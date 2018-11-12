Обвинение просит приговорить следователей из Мяделя на сроки от 3 до 6 лет за то, что «замяли» дело

Напомним, суд в Молодечно рассматривает уголовное дело в отношении четверых сотрудников Мядельского РОСК и эксперта. Старшего следователя Максима Валевко обвиняют в том, что в феврале 2018-го он два раза ударил резиновой палкой 21-летнюю Ольгу Довжук. Женщина заявила о краже телефона, но оказалось, что просто забыла его у подруги после дискотеки.





Позже она нашла у себя на теле синяк и рассказала родным, а те обратились в органы.





Еще трое сотрудников СК, по версии обвинения, помогли коллеге замять дело о применении насилия, эксперт подделал результаты экспертизы. Сама потерпевшая не скрывает: под утро после вечеринки из-за выпитого спиртного она помнит не все, претензий к обвиняемым у нее нет. Расследованием занимались сотрудники КГБ.





Прокурор Вадим Лолуа убежден, что вина фигурантов в совершении должностных преступлений доказана. Он подчеркнул: за решеткой оказались люди, чье место по долгу службы должно быть «по другую сторону».





«Относительно характеристики обвиняемых (…) абсолютно все характеризуются сугубо положительно, и даже очень положительно. Ничего сказать плохого нельзя. А вот отягчающие у всех — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, нарушение присяги», — заявил прокурор.





За превышение полномочий (когда следователь бил женщину) и фальсификацию доказательств (по другому делу) прокурор просит приговорить Максима Валевко к 6 годам лишения свободы и лишить звания «капитан юстиции». А также запретить еще пять лет работать в органах.





Также, считает сторона обвинения, свои полномочия превысили следователь Соколдынская (вела проверку по факту причинения травм женщине), а также начальство Мядельского райотдела СК — начальник Александр Штуро и его заместитель Михаил Соколдынский; они контролировали разбирательство.





Начальника просят приговорить к 5 годам, его заместителя — к 4 годам. Их также просят лишить звания и запретить на пять лет работать в органах.





Для эксперта Елены Кабитенко, которая подписала ложное заключение о якобы травмах женщины от падения — прокурор просит 3 года. Следователю, которая вела проверку по заявлению потерпевшей, также просят дать 3 года лишения свободы и запрет на работу в органах на пять лет.





Однако обвинение учло, что у женщин есть несовершеннолетние дети: следователь воспитывает 3-летнего сына и не видела его уже полгода, а эксперт в одиночку растит 16-летнего сына. Обе выступили с чистосердечным раскаянием. С учетом этого им просят отсрочить исполнение наказание на 2 года, и если за это время не нарушат закон — могут остаться на свободе.









Потерпевшая про обвиняемого следователя: «Мне очень жаль его»





Сама потерпевшая, 21-летняя Ольга Довжук, в суде отсутствовала; с ней общались по видеосвязи из больницы — там она по другому поводу. На вопрос, какого наказания хочет для следователя, отвечать не хотела.





— Я ничего не буду говорить, на усмотрение суда.





— Необходимо лишение свободы или не считаете это обязательным?





— Как вы считаете правильным. Я, извините, не знаю (…).

— Статья, которая вменяется, предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, — напомнила адвокат бывшего следователя Валевко. — Вы знаете, что они все уже уволены из органов и работать не будут.





— Ой, не знаю, может, Максима — да (…). Причинил мне, как бы да. Ну, садить — я не знаю, пускай бы не в такую даль, как сидеть в тюрьме. Не знаю, знаете, мне очень жаль его.





— Почему вам его жалко?





— Ну, не жалко, с одной стороны. А со второй — жалко.





— Настаиваете на суровом наказании или на усмотрение суда?





— На усмотрение суда пусть будет.





После этого к потерпевшей обратился сам Максим Валевко, просил прощения «за все неудобства, за нервы». Та ответила «прощаю».



