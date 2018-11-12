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Обвинение просит приговорить следователей из Мяделя на сроки от 3 до 6 лет за то, что «замяли» дело

13.11.2018 08:10 — Разное | Партизан  
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Сторона обвинения считает полностью доказанной вину следователей из Мяделя, а также работницы Госкомитета судэкспертиз. Их обвиняют в том, что помогли «замять» дело в отношении сотрудника СК — он несколько раз ударил дубинкой женщину, которая заявила о пропаже мобильника, а потом нашла сотовый у подруги.

Напомним, суд в Молодечно рассматривает уголовное дело в отношении четверых сотрудников Мядельского РОСК и эксперта. Старшего следователя Максима Валевко обвиняют в том, что в феврале 2018-го он два раза ударил резиновой палкой 21-летнюю Ольгу Довжук. Женщина заявила о краже телефона, но оказалось, что просто забыла его у подруги после дискотеки.

Позже она нашла у себя на теле синяк и рассказала родным, а те обратились в органы.

Еще трое сотрудников СК, по версии обвинения, помогли коллеге замять дело о применении насилия, эксперт подделал результаты экспертизы. Сама потерпевшая не скрывает: под утро после вечеринки из-за выпитого спиртного она помнит не все, претензий к обвиняемым у нее нет. Расследованием занимались сотрудники КГБ.

Прокурор Вадим Лолуа убежден, что вина фигурантов в совершении должностных преступлений доказана. Он подчеркнул: за решеткой оказались люди, чье место по долгу службы должно быть «по другую сторону».

«Относительно характеристики обвиняемых (…) абсолютно все характеризуются сугубо положительно, и даже очень положительно. Ничего сказать плохого нельзя. А вот отягчающие у всех — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, нарушение присяги», — заявил прокурор.

За превышение полномочий (когда следователь бил женщину) и фальсификацию доказательств (по другому делу) прокурор просит приговорить Максима Валевко к 6 годам лишения свободы и лишить звания «капитан юстиции». А также запретить еще пять лет работать в органах.

Также, считает сторона обвинения, свои полномочия превысили следователь Соколдынская (вела проверку по факту причинения травм женщине), а также начальство Мядельского райотдела СК — начальник Александр Штуро и его заместитель Михаил Соколдынский; они контролировали разбирательство.

Начальника просят приговорить к 5 годам, его заместителя — к 4 годам. Их также просят лишить звания и запретить на пять лет работать в органах.

Для эксперта Елены Кабитенко, которая подписала ложное заключение о якобы травмах женщины от падения — прокурор просит 3 года. Следователю, которая вела проверку по заявлению потерпевшей, также просят дать 3 года лишения свободы и запрет на работу в органах на пять лет.

Однако обвинение учло, что у женщин есть несовершеннолетние дети: следователь воспитывает 3-летнего сына и не видела его уже полгода, а эксперт в одиночку растит 16-летнего сына. Обе выступили с чистосердечным раскаянием. С учетом этого им просят отсрочить исполнение наказание на 2 года, и если за это время не нарушат закон — могут остаться на свободе.


Потерпевшая про обвиняемого следователя: «Мне очень жаль его»

Сама потерпевшая, 21-летняя Ольга Довжук, в суде отсутствовала; с ней общались по видеосвязи из больницы — там она по другому поводу. На вопрос, какого наказания хочет для следователя, отвечать не хотела.

— Я ничего не буду говорить, на усмотрение суда.

— Необходимо лишение свободы или не считаете это обязательным?

— Как вы считаете правильным. Я, извините, не знаю (…).
— Статья, которая вменяется, предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, — напомнила адвокат бывшего следователя Валевко. — Вы знаете, что они все уже уволены из органов и работать не будут.

— Ой, не знаю, может, Максима — да (…). Причинил мне, как бы да. Ну, садить — я не знаю, пускай бы не в такую даль, как сидеть в тюрьме. Не знаю, знаете, мне очень жаль его.

— Почему вам его жалко?

— Ну, не жалко, с одной стороны. А со второй — жалко.

— Настаиваете на суровом наказании или на усмотрение суда?

— На усмотрение суда пусть будет.

После этого к потерпевшей обратился сам Максим Валевко, просил прощения «за все неудобства, за нервы». Та ответила «прощаю».


 
 
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Сторона обвинения считает полностью доказанной вину следователей из Мяделя, а также работницы Госкомитета судэкспертиз. Их обвиняют в том, что помогли «замять»...
 
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