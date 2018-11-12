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В Таджикистане сорван теракт против российских военных

13.11.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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В Таджикистане задержаны 12 человек, которых подозревают в подготовке терактов на российской военной базе и в русской школе.

Oб этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госкомитете нацбезопасности страны.

В сообщении говорится, что группировка собиралась совершить теракт по заданию террористической организации ИГИЛ.

Членов группировки задержали, когда они находились в одной из квартир на юго-западе Душанбе.

Официального подтверждения этой информации нет.

 
 
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В Таджикистане задержаны 12 человек, которых подозревают в подготовке терактов на российской военной базе и в русской школе.
 
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