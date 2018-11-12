Израильская авиация разбомбила здание телеканала в секторе Газа









Reuters со ссылкой на палестинских чиновников и очевидцев бомбардировки. Об этом сообщаетсо ссылкой на палестинских чиновников и очевидцев бомбардировки.





По словам очевидцев, по позициям возле здания было выпущено по меньшей мере пять ракет в качестве предупреждения. После чего из здания был эвакуирован весь персонал.





В результате следующего удара офис телеканала Al-Aqsa был полностью разрушен, а также повреждены соседние здания. О пострадавших не сообщается.





Сейчас вещание Al-Aqsa прекратилось. Телеканал пообещал возобновить трансляцию в ближайшее время.