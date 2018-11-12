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Израильская авиация разбомбила здание телеканала в секторе Газа
Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.
Об этом сообщает
По словам очевидцев, по позициям возле здания было выпущено по меньшей мере пять ракет в качестве предупреждения. После чего из здания был эвакуирован весь персонал.
В результате следующего удара офис телеканала Al-Aqsa был полностью разрушен, а также повреждены соседние здания. О пострадавших не сообщается.
Сейчас вещание Al-Aqsa прекратилось. Телеканал пообещал возобновить трансляцию в ближайшее время.
12 ноября силы палестинского движения ХАМАС выпустили по меньшей мере 200 ракет по израильской территории. В ответ израильская армия поразила более 70 военных целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа
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Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.
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