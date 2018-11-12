Футболисты напали на судью и переломали ему кости





BBC . Об этом передает сообщает





Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы.





«Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров.





У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос», - заявил президент ирландского сообщества судей Пол О'Брайен.









В «Маллингаре» отказались от комментариев по поводу случившегося. Команда одержала победу над «Хорслипом» со счетом 3:1.



