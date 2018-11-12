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Футболисты напали на судью и переломали ему кости
Три футболиста ирландского клуба «Маллингар Таун» вместе с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с «Хорслипом» в рамках Объединенной лиги союзных республик страны.
Об этом передает сообщает
Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы.
«Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров.
У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос», - заявил президент ирландского сообщества судей Пол О'Брайен.
В «Маллингаре» отказались от комментариев по поводу случившегося. Команда одержала победу над «Хорслипом» со счетом 3:1.
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Три футболиста ирландского клуба «Маллингар Таун» вместе с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с «Хорслипом» в рамках Объединенной лиги...
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