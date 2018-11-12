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Футболисты напали на судью и переломали ему кости

13.11.2018 07:59 — Разное | Партизан  
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Три футболиста ирландского клуба «Маллингар Таун» вместе с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с «Хорслипом» в рамках Объединенной лиги союзных республик страны.



Об этом передает сообщает BBC.

Нападавшие выловили судью после матча, сломали ему челюсть и нанесли другие серьезные травмы.

«Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров.

У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос»,  - заявил президент ирландского сообщества судей Пол О'Брайен.


В «Маллингаре» отказались от комментариев по поводу случившегося. Команда одержала победу над «Хорслипом» со счетом 3:1.


 
 
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Три футболиста ирландского клуба «Маллингар Таун» вместе с болельщиком команды избили судью Дэниела Свини после матча с «Хорслипом» в рамках Объединенной лиги...
 
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