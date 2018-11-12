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Уголовное дело возбуждено по факту обрушения «Арена-Сити»

13.11.2018 09:44 — Разное | БДГ  
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Сотрудники Следственного комитета Беларуси возбудили уголовное дело по факту обрушения части потолочного перекрытия в минском торгово-развлекательном центре «Арена-Сити».

Об этом сообщила пресс-служба СК.

Изъята проектная, техническая и строительная документация, ведется следствие, назначены экспертизы. Следователи предполагают, что в здании оборвались крепления.

Кординацией работы следственно-оперативной группы на месте происшествия занимается председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
 
По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ.

Напомним, 12 ноября днем в ТЦ «Арена-сити» произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, площадь упавшей части составила 150 квадратных метра. Пострадала девушка-кассир, ее доставили в больницу, но вскоре отпустили домой.

Тем временем сообщается о том, что ТЦ закрыт. Такая информация появилась и в Twitter-аккаунте сети Silver Screen: «ТРЦ ARENAcity закрывается на неопределенный срок. Будьте внимательны, сегодня уберем ближайшие сеансы в этом кинотеатре. Если вы из-за происшествия сегодня не смогли попасть в кино - пишите нам в личные сообщения».

 
 
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Сотрудники Следственного комитета Беларуси возбудили уголовное дело по факту обрушения части потолочного перекрытия в минском торгово-развлекательном центре...
 
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