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"За нами страна, народ!" Александр Глеб - о возвращении в сборную и ключевом отрезке в Лиге наций
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в интервью корреспонденту
— Возвращение в сборную после долгого перерыва вызывает особые чувства?
— Почему особые? Привычные, знакомые. Я же никогда не отказывался от приглашения, всегда говорил: если буду нужен, обязательно приеду. Поэтому настроение рабочее, тренируемся. Очень хочется решить задачу, которая стоит перед сборной…
Надо стараться, за нами страна, народ! Ну, блин, если не в такие моменты надо сплотиться и показать лучшее, на что мы способны, то я не знаю когда, — сказал Александр Глеб.
Сборной Беларуси осталось провести два заключительных матча групповой стадии Лиги наций УЕФА. Поединок Люксембург — Беларусь пройдет 15 ноября, а встреча в гостях у Сан-Марино состоится 18 ноября.
Положение после 4 туров в группе D2:
1. Люксембург — 9 очков (разница мячей 10−1)
2. Беларусь — 8 (6−0)
3. Молдова — 5 (2−4)
4. Сан-Марино — 0 (0−13).
Победитель группы выходит в финальный раунд, где сразится за путевку на Евро-2020.
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал свое возвращение в сборную Беларуси.
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