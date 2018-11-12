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"За нами страна, народ!" Александр Глеб - о возвращении в сборную и ключевом отрезке в Лиге наций

13.11.2018 10:02 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал свое возвращение в сборную Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Возвращение в сборную после долгого перерыва вызывает особые чувства?

— Почему особые? Привычные, знакомые. Я же никогда не отказывался от приглашения, всегда говорил: если буду нужен, обязательно приеду. Поэтому настроение рабочее, тренируемся. Очень хочется решить задачу, которая стоит перед сборной…

Надо стараться, за нами страна, народ! Ну, блин, если не в такие моменты надо сплотиться и показать лучшее, на что мы способны, то я не знаю когда, — сказал Александр Глеб.

Сборной Беларуси осталось провести два заключительных матча групповой стадии Лиги наций УЕФА. Поединок Люксембург — Беларусь пройдет 15 ноября, а встреча в гостях у Сан-Марино состоится 18 ноября.

Положение после 4 туров в группе D2:

1. Люксембург — 9 очков (разница мячей 10−1)

2. Беларусь — 8 (6−0)

3. Молдова — 5 (2−4)

4. Сан-Марино — 0 (0−13).

Победитель группы выходит в финальный раунд, где сразится за путевку на Евро-2020.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал свое возвращение в сборную Беларуси.
 
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