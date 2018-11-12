|
Сносить не строить: архитекторы переделали старый дом в Ванкувере до неузнаваемости
Лучшие времена этого дома из 50-х годов прошлого века давно минули. Однако новые владельцы не стали его сносить, а решились на куда более дорогое мероприятие — капитальный ремонт с реконструкцией. После перестройки старый дом превратился в представительный современный особняк. Разработкой проекта занимались ванкуверская студия архитектуры
Вот как выглядел дом раньше …
И вот как это выглядит в настоящее время. Новая наклонная крыша создает высокое, наполненное светом жилое пространство на первом этаже дома.
Это позволило обустроить дополнительный этаж, где сейчас находятся кабинет, спальня и санузел. Большая площадь остекления сделали дом светлее.
Для интерьера выбран минимализм.
На первом этаже находятся гостиная и столовая, в глубине которой скрывается кухня. Из нее есть выход на задний двор.
Задняя часть дома также отличается новым и современным озеленением вокруг бетонных ступеней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После перестройки старый дом превратился в представительный современный особняк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)