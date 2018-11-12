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Сносить не строить: архитекторы переделали старый дом в Ванкувере до неузнаваемости

13.11.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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Лучшие времена этого дома из 50-х годов прошлого века давно минули. Однако новые владельцы не стали его сносить, а решились на куда более дорогое мероприятие — капитальный ремонт с реконструкцией. После перестройки старый дом превратился в представительный современный особняк. Разработкой проекта занимались ванкуверская студия архитектуры Splyce Design совместно с Blackfish Homes.


Фото: www.contemporist.com

Вот как выглядел дом раньше …


Фото: Sama Jim Canzian

И вот как это выглядит в настоящее время. Новая наклонная крыша создает высокое, наполненное светом жилое пространство на первом этаже дома.


Фото: Sama Jim Canzian

Это позволило обустроить дополнительный этаж, где сейчас находятся кабинет, спальня и санузел. Большая площадь остекления сделали дом светлее.


Фото: Sama Jim Canzian

Для интерьера выбран минимализм.


Фото: Sama Jim Canzian

Фото: Sama Jim Canzian

На первом этаже находятся гостиная и столовая, в глубине которой скрывается кухня. Из нее есть выход на задний двор.


Фото: Sama Jim Canzian

Задняя часть дома также отличается новым и современным озеленением вокруг бетонных ступеней.

 
 
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После перестройки старый дом превратился в представительный современный особняк.
 
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