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Белорусский стартап Deep Dee выиграл конкурс социальных проектов от Bayer
Белорусский медтех-проект Deep Dee стал победителем конкурса социальных стартапов от немецкой корпорации Bayer. Об этом в Facebook
Ранее стартап вышел в полуфинал конкурса. После голосования пользователей, которое завершилось 25 октября, белорусы получили шанс представить разработку перед жюри — и получили премию Bayer Aspirin Social Innovation Award.
Победителю (лучшими назвали 5 проектов) выделят 20 тысяч евро на развитие проекта, а также помогут с доступом к бизнес-контактам немецкой корпорации.
Команда Deep Dee работает на стыке медицинской техники и искусственного интеллекта и создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать сахарный диабет, в планах в предпринимателей — научиться «видеть» и другие заболевания.
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Победителю выделят 20 тысяч евро на развитие проекта, а также помогут с доступом к бизнес-контактам немецкой корпорации.
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