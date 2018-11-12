Белорусский стартап Deep Dee выиграл конкурс социальных проектов от Bayer

Белорусский медтех-проект Deep Dee стал победителем конкурса социальных стартапов от немецкой корпорации Bayer. Об этом в Facebook сообщил сооснователь и CEO компании Ярослав Лихачевский.



Фото: Rockstart ‏/ twitter.com

Ранее стартап вышел в полуфинал конкурса. После голосования пользователей, которое завершилось 25 октября, белорусы получили шанс представить разработку перед жюри — и получили премию Bayer Aspirin Social Innovation Award.

Победителю (лучшими назвали 5 проектов) выделят 20 тысяч евро на развитие проекта, а также помогут с доступом к бизнес-контактам немецкой корпорации.

Команда Deep Dee работает на стыке медицинской техники и искусственного интеллекта и создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать сахарный диабет, в планах в предпринимателей — научиться «видеть» и другие заболевания.