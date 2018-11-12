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В Вороновском районе лидские пограничники перекрыли канал незаконной транзитной миграции
13.11.2018 — Разное | Вороновская газета
9 ноября оперативными сотрудниками органов пограничной службы в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и задержана группа незаконных мигрантов из Вьетнама, а также их проводник — гражданин Российской Федерации.
В Вороновском районе 34-летний выходец из Чечни сопровождал шестерых граждан Вьетнама к белорусско-литовской границе и в дальнейшем собирался обеспечить им её незаконный переход. Примечательно то, что указанному факту предшествовало задержание 5 ноября совместно с сотрудниками пограничной службы Литвы еще двух граждан Вьетнама. Организатором данного канала также выступал гражданин России чеченской национальности, который был задержан непосредственно на границе.
В данный момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных участников преступной группы. В отношении указанных граждан России возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371 прим.1 УК Республики Беларусь (организация незаконной миграции). Им грозит лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Иностранные граждане помещены в ИВС и в дальнейшем будут привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 23.29 (незаконное пересечение государственной границы), ст. 23.30 (нарушение пограничного режима), 23.55. (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. Их ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси сроком до 5 лет и штраф до 200 базовых величин.
С начала года сотрудники органов пограничной службы выявили и пресекли 35 каналов незаконной транзитной миграции, задержали 49 организаторов и пособников противоправной деятельности.
По материалам gpk.gov.by
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9 ноября оперативными сотрудниками органов пограничной службы в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и задержана...
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