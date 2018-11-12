ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе лидские пограничники перекрыли канал незаконной транзитной миграции

13.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Вороновском районе лидские пограничники перекрыли канал незаконной транзитной миграции

9 ноября оперативными сотрудниками органов пограничной службы в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и задержана группа незаконных мигрантов из Вьетнама, а также их проводник — гражданин Российской Федерации.

В Вороновском районе 34-летний выходец из Чечни сопровождал шестерых граждан Вьетнама к белорусско-литовской границе и в дальнейшем собирался обеспечить им её незаконный переход. Примечательно то, что указанному факту предшествовало задержание 5 ноября совместно с сотрудниками пограничной службы Литвы еще двух граждан Вьетнама. Организатором данного канала также выступал гражданин России чеченской национальности, который был задержан непосредственно на границе. 


В Вороновском районе лидские пограничники перекрыли канал незаконной транзитной миграции

В данный момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных участников преступной группы. В отношении указанных граждан России возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371 прим.1 УК Республики Беларусь (организация незаконной миграции). Им грозит лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Иностранные граждане помещены в ИВС и в дальнейшем будут привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 23.29 (незаконное пересечение государственной границы), ст. 23.30 (нарушение пограничного режима), 23.55. (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. Их ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси сроком до 5 лет и штраф до 200 базовых величин.

С начала года сотрудники органов пограничной службы выявили и пресекли 35 каналов незаконной транзитной миграции, задержали 49 организаторов и пособников противоправной деятельности.
Учитывая сложившиеся тенденции органами пограничной службы прогнозируются дальнейшие попытки организации незаконной миграции иностранных граждан в страны Евросоюза, используя территорию Республики Беларусь. В связи с этим органами пограничной службы будут проводиться дополнительные режимные и профилактические мероприятия на государственной границе и приграничной территории.

По материалам gpk.gov.by

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 ноября оперативными сотрудниками органов пограничной службы в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и задержана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский Институт в Минске приглашает на "Джазовые вечера в филармонии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика