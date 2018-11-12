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УГАИ о неписанном правиле «пешеход всегда прав»: норма направлена на исключение экстренного торможения
13.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Проблема много раз озвучивалась: стремление повысить права пешеходов на дороге вылилось в уверенность пеших участников движения в том, что их пропустят, но так бывает не всегда — хотя бы потому, что машину остановить сложнее, чем ноги. Это привело к излишней уверенности и повышенным рискам со стороны оных. Видео под названием «Если ты меня сбиваешь — ты виноват» стало поводом для обращения в УГАИ за комментарием: не стоит ли подкорректировать правила, чтобы некоторые пешеходы стали вести себя более ответственно?
Видео, о котором идет речь, мы публиковали в середине октября. На пути автомобилиста появился пешеход, пересекавший проезжую часть по переходу, однако на красный свет. В ответ на сигнал клаксона он остановился и начал высказывать свое недовольство, подчеркивая, что в ситуации прав именно он. Во время этого монолога и прозвучала фраза: «Если ты меня сбиваешь — ты виноват».
Наш читатель Александр решил выяснить, для чего именно в 2015 году были внесены изменения в
«Норма имеет превентивный характер и направлена на исключение необходимости применения экстренного торможения для предоставления преимущества пешеходу при переходе им проезжей части. Вместе с тем положение не исключает необходимость выполнения пешеходом требования убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги (подпункт 17.2 пункта 17 ПДД). С учетом этого полагаем, что указанное положение в ПДД в корректировке не нуждается».
Действительно, пункт 116 не исключает требований ПДД к пешеходу, однако в случае серьезного ДТП следствием и судом рассматриваются в первую очередь действия водителя. Статья УК звучит как «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицом, управляющим транспортным средством», про пешеходов в ней ничего не сказано. А формулировка 116-го пункта ПДД делает водителей однозначно виновными в любых авариях на переходах, невзирая на обстоятельства (темное время суток и наличие/отсутствие фликера, внезапное появление человека на проезжей части).
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УГАИ о неписанном правиле «пешеход всегда прав»: норма направлена на исключение экстренного торможения
Проблема много раз озвучивалась: стремление повысить права пешеходов на дороге вылилось в уверенность пеших участников движения в том, что их пропустят, но так...
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