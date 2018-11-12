УГАИ о неписанном правиле «пешеход всегда прав»: норма направлена на исключение экстренного торможения

Проблема много раз озвучивалась: стремление повысить права пешеходов на дороге вылилось в уверенность пеших участников движения в том, что их пропустят, но так бывает не всегда — хотя бы потому, что машину остановить сложнее, чем ноги. Это привело к излишней уверенности и повышенным рискам со стороны оных. Видео под названием «Если ты меня сбиваешь — ты виноват» стало поводом для обращения в УГАИ за комментарием: не стоит ли подкорректировать правила, чтобы некоторые пешеходы стали вести себя более ответственно?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60577.php

Читать полностью в источнике с фото:





Видео, о котором идет речь, мы публиковали в середине октября. На пути автомобилиста появился пешеход, пересекавший проезжую часть по переходу, однако на красный свет. В ответ на сигнал клаксона он остановился и начал высказывать свое недовольство, подчеркивая, что в ситуации прав именно он. Во время этого монолога и прозвучала фраза: «Если ты меня сбиваешь — ты виноват».

Наш читатель Александр решил выяснить, для чего именно в 2015 году были внесены изменения в ПДД в пункте, касающемся пропуска пешеходов. Речь о п. 116: «При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам». Это положение, по мнению водителей, еще больше укрепляет позицию «пешеход всегда прав». На днях пришел ответ из УГАИ.

«Норма имеет превентивный характер и направлена на исключение необходимости применения экстренного торможения для предоставления преимущества пешеходу при переходе им проезжей части. Вместе с тем положение не исключает необходимость выполнения пешеходом требования убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги (подпункт 17.2 пункта 17 ПДД). С учетом этого полагаем, что указанное положение в ПДД в корректировке не нуждается».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60577.php

Читать полностью в источнике с фото:





Действительно, пункт 116 не исключает требований ПДД к пешеходу, однако в случае серьезного ДТП следствием и судом рассматриваются в первую очередь действия водителя. Статья УК звучит как «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицом, управляющим транспортным средством», про пешеходов в ней ничего не сказано. А формулировка 116-го пункта ПДД делает водителей однозначно виновными в любых авариях на переходах, невзирая на обстоятельства (темное время суток и наличие/отсутствие фликера, внезапное появление человека на проезжей части).