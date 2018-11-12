ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УГАИ о неписанном правиле «пешеход всегда прав»: норма направлена на исключение экстренного торможения

13.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Проблема много раз озвучивалась: стремление повысить права пешеходов на дороге вылилось в уверенность пеших участников движения в том, что их пропустят, но так бывает не всегда — хотя бы потому, что машину остановить сложнее, чем ноги. Это привело к излишней уверенности и повышенным рискам со стороны оных. Видео под названием «Если ты меня сбиваешь — ты виноват» стало поводом для обращения в УГАИ за комментарием: не стоит ли подкорректировать правила, чтобы некоторые пешеходы стали вести себя более ответственно?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60577.php

УГАИ о неписанном правиле «пешеход всегда прав»: норма направлена на исключение экстренного торможения

Видео, о котором идет речь, мы публиковали в середине октября. На пути автомобилиста появился пешеход, пересекавший проезжую часть по переходу, однако на красный свет. В ответ на сигнал клаксона он остановился и начал высказывать свое недовольство, подчеркивая, что в ситуации прав именно он. Во время этого монолога и прозвучала фраза: «Если ты меня сбиваешь — ты виноват».

Наш читатель Александр решил выяснить, для чего именно в 2015 году были внесены изменения в ПДД в пункте, касающемся пропуска пешеходов. Речь о п. 116: «При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам». Это положение, по мнению водителей, еще больше укрепляет позицию «пешеход всегда прав». На днях пришел ответ из УГАИ.

«Норма имеет превентивный характер и направлена на исключение необходимости применения экстренного торможения для предоставления преимущества пешеходу при переходе им проезжей части. Вместе с тем положение не исключает необходимость выполнения пешеходом требования убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги (подпункт 17.2 пункта 17 ПДД). С учетом этого полагаем, что указанное положение в ПДД в корректировке не нуждается».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60577.php

УГАИ о неписанном правиле «пешеход всегда прав»: норма направлена на исключение экстренного торможения

Действительно, пункт 116 не исключает требований ПДД к пешеходу, однако в случае серьезного ДТП следствием и судом рассматриваются в первую очередь действия водителя. Статья УК звучит как «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицом, управляющим транспортным средством», про пешеходов в ней ничего не сказано. А формулировка 116-го пункта ПДД делает водителей однозначно виновными в любых авариях на переходах, невзирая на обстоятельства (темное время суток и наличие/отсутствие фликера, внезапное появление человека на проезжей части).

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема много раз озвучивалась: стремление повысить права пешеходов на дороге вылилось в уверенность пеших участников движения в том, что их пропустят, но так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас: создание благоприятной бизнес-среды будет основным приоритетом экономической политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика