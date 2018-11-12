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Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»

13.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ты молод, креативен, талантлив? Имеешь множество идей, которыми хочешь поделиться? Твой возраст от 14 до 35 лет? Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» — это то, что тебе нужно! Мы предоставляем площадку для твоих инициатив!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60575.php

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»

У тебя возникают идеи всегда и повсюду? Лучше других знаешь, что нужно для развития нашей страны? Возможно, уже давно занимаешься разработкой собственного проекта, но не знаешь, к кому обратиться за помощью? Тогда не медли и присоединяйся к команде молодых, инициативных и неравнодушных. Получи шанс на реальное воплощение своих невероятных замыслов в жизнь!

Уже 20 ноября в Брестском государственном техническом университете состоится межрегиональный этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", где примут участие юные ученые из 6 районов Брестской области: Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского, Малоритского, Пружанского районов, а также из г.Бреста, представители УО "БрГУ имени А.С.Пушкина и УО "БрГТУ". Всего на данном этапе будет представлено более 20 проектов. 

«100 идей для Беларуси» – республиканский конкурс, организатором которого является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Конкурс проводит отбор лучших проектов в различных сферах, которые могли бы быть полезны для общества.

Цель конкурса – активировать инновационное мышление молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

ККонкурс проводится по следующим основным номинациям:

-промышленные технологии и производство;

-архитектура и коммунальное хозяйство;

-энергосбережение;

-химические технологии и биотехнологии;

-культура;

-образование;

-педагогика и психология;

-здравоохранение;

-медицина, медицинская техника и технологии, фармация;

-экология;

-информационные технологии (IT-сфера);

-социальная сфера и др.

ТТвое время настало! Дай своим идеям шанс на реальное воплощение!

Подавай собственные идеи по улучшению всех аспектов жизни нашей страны.

Твой проект будет рассмотрен нашим экспертным Советом, в который входят заслуженные люди всех отраслей науки, а также представители органов государственного управления, предприятий и организаций, инвесторы.

ДДействуй! Просто ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Возможно, именно ТВОЙ проект станет образцом успеха для молодежи, ориентиром жизненных стратегий молодого поколения!

 
Теги: Брест
 
 
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Ты молод, креативен, талантлив? Имеешь множество идей, которыми хочешь поделиться? Твой возраст от 14 до 35 лет? Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» — это...
 
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