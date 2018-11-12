Комплекс межшкольного учебно-производственного комбината в Бресте выставлен на торги

Комплекс капитальных строений межшкольного учебно-производственного комбината в Бресте выставлен на торги, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.



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Объект государственной собственности на ул. Маяковского может стать одним из самых дорогих предметов аукциона этого года. Начальная цена составляет свыше Br1,8 млн. Помимо того, что комплекс включает в себя мастерские и оборудование, здание комбината является историко-культурной ценностью и находится в историческом центре Бреста. Объект выставлен на электронные торги 20 ноября.

В этот же день через электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи брестчане попытаются продать еще два государственных объекта недвижимости, имеющих статус историко-культурной ценности. Это два нежилых здания по ул. 17 Сентября и ул. Советских Пограничников, оцененных в Br516 тыс. и Br309 тыс. соответственно. Они также выставляются на торги впервые. "Эти два здания требуют реставрации либо реконструкции. В отличие от учебно-производственного комбината они могут быть приобретены под жилье, - отметил Павел Манько. - Надеемся, ими заинтересуются потенциальные покупатели. К тому же электронная торговая площадка дает возможность ознакомиться с объектами и приобрести их более широкому кругу лиц".

На сегодня осенне-зимние предложения "Брестоблимущества" насчитывают 70 неиспользуемых гособъектов недвижимости. Из них каждый седьмой выставляется на аукцион впервые, по тринадцати начальная цена продажи составляет одну базовую величину. Многие предлагаются с понижением цены на 50-80%. "Это не полный перечень объектов, которые будут продаваться до конца года. По мере появления новых, в ноябре-декабре будут назначены торги", - добавил председатель комитета.

Всего за январь-сентябрь в Брестской области продано 87 объектов неиспользуемой государственной собственности на сумму Br1,4 млн. Средства поступят в местные (Br1,3 млн) и республиканский бюджеты.