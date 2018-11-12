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Комплекс межшкольного учебно-производственного комбината в Бресте выставлен на торги

13.11.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Комплекс капитальных строений межшкольного учебно-производственного комбината в Бресте выставлен на торги, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60574.php

Комплекс межшкольного учебно-производственного комбината в Бресте выставлен на торги

Объект государственной собственности на ул. Маяковского может стать одним из самых дорогих предметов аукциона этого года. Начальная цена составляет свыше Br1,8 млн. Помимо того, что комплекс включает в себя мастерские и оборудование, здание комбината является историко-культурной ценностью и находится в историческом центре Бреста. Объект выставлен на электронные торги 20 ноября.

В этот же день через электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи брестчане попытаются продать еще два государственных объекта недвижимости, имеющих статус историко-культурной ценности. Это два нежилых здания по ул. 17 Сентября и ул. Советских Пограничников, оцененных в Br516 тыс. и Br309 тыс. соответственно. Они также выставляются на торги впервые. "Эти два здания требуют реставрации либо реконструкции. В отличие от учебно-производственного комбината они могут быть приобретены под жилье, - отметил Павел Манько. - Надеемся, ими заинтересуются потенциальные покупатели. К тому же электронная торговая площадка дает возможность ознакомиться с объектами и приобрести их более широкому кругу лиц".

На сегодня осенне-зимние предложения "Брестоблимущества" насчитывают 70 неиспользуемых гособъектов недвижимости. Из них каждый седьмой выставляется на аукцион впервые, по тринадцати начальная цена продажи составляет одну базовую величину. Многие предлагаются с понижением цены на 50-80%. "Это не полный перечень объектов, которые будут продаваться до конца года. По мере появления новых, в ноябре-декабре будут назначены торги", - добавил председатель комитета.

Всего за январь-сентябрь в Брестской области продано 87 объектов неиспользуемой государственной собственности на сумму Br1,4 млн. Средства поступят в местные (Br1,3 млн) и республиканский бюджеты.

 
Теги: Брест
 
 
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Комплекс капитальных строений межшкольного учебно-производственного комбината в Бресте выставлен на торги, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета...
 
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