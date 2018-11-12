Платные кружки в Городокском детском саду

В ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка» с 1 октября работают платные кружки: «Хореография», «Изодеятельность», «Обучение чтению и письму по методике Н.А. Зайцева», в которых занимаются 44 ребенка среднего и старшего дошкольного возраста. Кружковые занятия помогают воспитанникам раньше проявить себя и развить способности.





В своей деятельности педагоги учреждения образования руководствуются принципом, что качество дошкольного образования измеряется количеством счастья, которое получают мальчик или девочка, посещающие садик. Здесь развивают таланты с детства и создают все необходимые условия для раскрытия возможностей каждого воспитанника.

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