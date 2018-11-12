В Городке чествовали женщину-легенду

Утро 8 ноября в Городокском районном исполнительном комитете началось с приятного события: чествования городокчанки Нины Сенчуро в канун ее 90-летия. Первые лица района, руководители отделов райисполкома, представители общественных организаций с букетами и подарками, в приподнятом настроении отдавали дань уважения удивительной женщине, чью жизнь можно назвать легендарной. Ведь многие этапы пути ее родного белорусского народа тесно переплелись с личной судьбой Н.С. Сенчуро.

За трудовую деятельность Нина Сергеевна Сенчуро была награждена орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, являлась его депутатом в 1980-85 гг., от имени женщин Беларуси выступала в Лондоне на масштабном митинге в борьбе за мир. Была идейным вдохновителем создания серии историко-документальных хроник городов и районов Беларуси «Память», является соавтором первой из них, «Память. Шумилинский район».





Большой и достойный жизненный путь она прошла от сельской девчонки, родившейся в д. Сенчуры, что была на Городокщине, в семье Екатерины Карповны и Сергея Филипповича Сенчуро. Он, бывший унтер-офицер, был репрессирован, сослан в Архангельскую область, но через несколько лет вернулся домой (в 1961 г. он полностью реабилитирован, посмертно). В семье росли дети Арсений, Алексей, Мария, Нина, Павел, Александр и Валентин. Большая семья не была пресыщена достатком, но жила дружно, все много трудились, родители стремились выучить детей, чтобы обеспечить им будущее.

Война застала семью Сенчуро в Городке, куда она в конце 30-х перебралась на постоянное место жительства. Была потеряна связь со старшими братьями, находившимися в Ленинграде. Неизбывной болью отзываются воспоминания о черном лихолетье в сердце Нины Сергеевны. Она страдала в оккупации вместе со своими земляками, в 43-м была угнана на принудительные работы под Сураж, откуда сбежала. Она прекрасно помнит радостный день освобождения и день огромной утраты семьи: во время бомбежки уже освобожденного Городка случайным осколком был убит Шурик… Все остальные члены семьи остались живы, хотя Арсений и Алексей воевали на фронтах, в качестве живого «щупа» на заминированных полях фашисты использовали Сергея Филипповича вместе с другими стариками.

— Мы, пережившие войну, готовы были трудиться день и ночь, чтоб с каждым днем жизнь становилась лучше, — рассказывает Нина Сергеевна. — Очень хотели учиться, хотя в послевоенные годы это было тяжело: много работали физически, недоедали, были плохо одеты, жили бедно.

Тем не менее, Нина окончила пединститут, выучилась на учителя русского и белорусского языка и литературы. Трудовой путь начинала в Кузьминской, Руднянской, Езерищенской школах Городокского района. Создала семью с педагогом Логиновым Иваном Ивановичем, который на протяжении всей жизни был ее поддержкой в решении общественных, семейных, бытовых вопросов. С 1960 г. Н.С. Сенчуро — на партийной работе, была инструктором отдела пропаганды и агитации Городокского райкома КПБ, с 1969 г. — секретарь Шумилинского райкома партии, второй секретарь. В 1975 г. стала председателем райисполкома, в 1976 г. выбрана первым секретарем райкома партии. На этой должности — практически единственная в республике женщина — руководитель района — отработала более семи лет.

— Это были очень яркие, насыщенные годы, — вспоминает Нина Сергеевна. — Соратниками моими была команда единомышленников, с которыми мы решали насущные проблемы людей, выводили район в передовики. Так, Шумилинщина неоднократно получала переходящее Красное Знамя республики по производству льна, мяса, молока, картофеля. В райцентре была построена больница, Дом культуры, сбербанк, многие другие административные здания, сотни квадратных метров жилья… Много помогал малой родине уроженец д. Земцы, секретарь ЦК КПСС Зимянин М.В., с которым нас связывала дружба. Несколько раз, живо интересуясь новаторскими начинаниями района, к нам наведывался первый секретарь ЦК КПБ Машеров П.М.

Мудрым и своевременным считает наша героиня свое решение уступить пост руководителя района более молодым и сильным мужчинам. В 1983 г. она попросила освободить ее от должности первого секретаря и перешла на профсоюзную работу, возглавив Витебский обком профсоюзов. Неоднократно была руководителем групп Витебщины в зарубежных поездках, в советские времена посетила 10 стран. А в 2005-м побывала в США, где в Нью-Йорке с семьей живет ее единственный сын Юрий, талантливый нейрохирург. Оба внука Нины Сергеевны, Павел и Роман, — также врачи. Дорогой гостье родные стремились показать все самое интересное, например, Ниагарский водопад. Тогда 77-летняя белоруска была в восторге и от полета на воздушном шаре…

Большая оптимистка, Нина Сергеевна Сенчуро продолжает удивлять своей стойкостью духа, ясным умом, удивительной статью, женской красотой, оптимизмом и человеколюбием. Она жила так, чтобы было хорошо не ей, а тем, кто рядом с ней. С большим уважением и трепетом относилась к рядовым неутомимым труженикам, искренним идейным лидерам. В ее скромной полуторной квартире в Городке нет антикварной мебели, пышного убранства, у нее никогда не было автомобиля. Ее богатство составляет то, что дорого сердцу хозяйки и не может быть исчислено материально: памятные подарки, сувениры, грамоты, фотографии… В эти дни к ним добавились очередные: благодарность председателя Витебского областного исполнительного комитета, Почетная грамота Городокского районного исполнительного комитета, Почетная грамота Президиума Совета областного объединения профсоюзов, которую лично привез его председатель Иван Возмитель. Почетную грамоту Шумилинского районного Совета депутатов за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Шумилинского района от лица земляков Н.С. Сенчуро вручила председатель райсовета Ирина Новикова (на снимке). Не остались в стороне от поздравлений общественные организации Городокщины — совет ветеранов, райорганизации «Белая Русь», компартии Беларуси. Поздравили юбиляршу коллеги-педагоги, с предшественниками которых она когда-то начинала трудовой путь. Творческие номера подарили работники учреждений культуры.







Те, кто знал Нину Сергеевну в годы ее расцвета, активной трудовой деятельности, отмечали, что она обладала редкой способностью выступать без предварительно написанных докладов. Многочисленные цифры анализа хозяйственной деятельности предприятий и всего района держала в голове, запросто оперировала ими. Ее слово всегда было веским, речи — пламенными, потому что она верила в то, что говорила, была коммунистом по убеждению, а не по наличию партийного билета.

С возрастом Нина Сергеевна задумывается над философскими вопросами, рассуждает о смысле жизни, высших силах, которые помогают преодолевать испытания. Их тоже было немало на ее пути, но она не привыкла жаловаться. По мере физических сил бывает в храме, где молится за родных и всех тех, с кем счастливо свела ее судьба. На вопрос о том, как получилось, что она так много успела на трудовом поприще, Нина Сергеевна ответила:

— Я всегда мало спала. Не больше шести часов, чаще — четыре. Спешила на утренние разнарядки и дойки, в сумерках возвращалась с полей. Не только контролировала — думала, как облегчить труд, вознаградить усилия, поддерживала добрым словом, участием.

Не утратила она этой способности и с годами: всегда на телефонной связи с многочисленными бывшими соратниками, родными, друзьями. Живо и неподдельно интересуется их радостями, поддерживает в трудные минуты. Скромная, доступная в общении женщина не возгордилась достойной карьерой, успехами, которые кажутся головокружительными. В нашем музее о ней оформлен тематический стенд, ознакомившись с материалами которого, земляки могут гордиться, что родились, прошли становление на городокской земле, способной растить подобных героев из народной глубинки.

Светлана ЯКОВЛЕВА.