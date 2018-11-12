24-летний нападающий сборной Беларуси Артур Гаврус возвращается в минское «Динамо». Об этом сообщает группа ВКонтакте клуба «Динамо-Молодечно».



Фото: iihfworlds2015.com

— Ни для кого не секрет, что нападающий Артур Гаврус великолепно проявил себя на прошедшем Кубке 4 наций VELCOM. Артур провtл на льду все три матча, отметился тремя результативными баллами (1+2) и по праву был признан лучшим нападающим турнира. Возможно сей факт повлиял на дальнейшую судьбу игрока. Сегодня Артур покидает наш клуб по соглашению cторон. Дальнейшую карьеру Артур Гаврус продолжит в ХК «Динамо-Минск», с которым подпишет односторонний контракт до конца этого сезона. Артур, спасибо за подаренные эмоции. Удачи и спортивных успехов! — говорится в сообщении группы «Динамо-Молодечно» ВКонтакте.