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24-летний форвард сборной Беларуси возвращается в минское "Динамо"

13.11.2018 10:22 — Разное | Tut.by  
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24-летний нападающий сборной Беларуси Артур Гаврус возвращается в минское «Динамо». Об этом сообщает группа ВКонтакте клуба «Динамо-Молодечно».


Фото: iihfworlds2015.com

— Ни для кого не секрет, что нападающий Артур Гаврус великолепно проявил себя на прошедшем Кубке 4 наций VELCOM. Артур провtл на льду все три матча, отметился тремя результативными баллами (1+2) и по праву был признан лучшим нападающим турнира. Возможно сей факт повлиял на дальнейшую судьбу игрока. Сегодня Артур покидает наш клуб по соглашению cторон. Дальнейшую карьеру Артур Гаврус продолжит в ХК «Динамо-Минск», с которым подпишет односторонний контракт до конца этого сезона. Артур, спасибо за подаренные эмоции. Удачи и спортивных успехов! — говорится в сообщении группы «Динамо-Молодечно» ВКонтакте.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий продолжит в ХК "Динамо-Минск", с которым подпишет односторонний контракт до конца этого сезона.
 
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