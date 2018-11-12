|
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
13.11.2018 — Разное | Soligorsk News
2 ноября 2018 17:59 5145
Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Благотворительной акцией солигорские и слуцкие спецназовцы отметили свой профессиональный праздник. 2 ноября текущего города в рамках празднования Дня войск специального назначения. Уже третий год ребята оказывают помощь детям. В очередной раз они отправились в Слуцкий специализированный дом ребенка.
Ее цель — оказание посильной помощи детям-сиротам. Силами солдат были собраны денежные средства, благодаря которым для маленьких подопечных был организован настоящий праздник.
Началась поездка с возложения цветов у памятника «Черный тюльпан». Минутой молчания ребята почтили память погибших.
В рамках благотворительной акции более 30 участников отправились в Слуцкий специализированный дом ребенка, чтобы вручить подарки. В Слуцком специализированном доме ребенка воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающих на территории Минской области. Основная цель деятельности центра – медико-педагогическая и социальная реабилитация воспитанников с особенностями психофизического развития.
Солигорские спецназовцы привезли детям игрушки, цветную бумагу и картон, раскраски, средства гигиены и другие необходимые вещи, посмотрели, как содержатся дети и как оборудован Дом ребенка. Работницы дома ребенка познакомили мужчин с воспитанниками центра. Как военнослужащие, так и воспитанники детского дома получили массу впечатлений и положительных эмоций.
Покидая Слуцкий специализированный доме ребенка, каждый из них пожелал воспитанникам побыстрее приобрести свои семьи.
Фоторепортаж подготовил Марк НОВИЦКИЙ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября 2018 17:59 5145 Солигорские спецназовцы отметили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)