Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник



Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник Автор: Эдуард Кидяев.

Благотворительной акцией солигорские и слуцкие спецназовцы отметили свой профессиональный праздник. 2 ноября текущего города в рамках празднования Дня войск специального назначения. Уже третий год ребята оказывают помощь детям. В очередной раз они отправились в Слуцкий специализированный дом ребенка.

Ее цель — оказание посильной помощи детям-сиротам. Силами солдат были собраны денежные средства, благодаря которым для маленьких подопечных был организован настоящий праздник.













Началась поездка с возложения цветов у памятника «Черный тюльпан». Минутой молчания ребята почтили память погибших.

В рамках благотворительной акции более 30 участников отправились в Слуцкий специализированный дом ребенка, чтобы вручить подарки. В Слуцком специализированном доме ребенка воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающих на территории Минской области. Основная цель деятельности центра – медико-педагогическая и социальная реабилитация воспитанников с особенностями психофизического развития.













Солигорские спецназовцы привезли детям игрушки, цветную бумагу и картон, раскраски, средства гигиены и другие необходимые вещи, посмотрели, как содержатся дети и как оборудован Дом ребенка. Работницы дома ребенка познакомили мужчин с воспитанниками центра. Как военнослужащие, так и воспитанники детского дома получили массу впечатлений и положительных эмоций.





















Покидая Слуцкий специализированный доме ребенка, каждый из них пожелал воспитанникам побыстрее приобрести свои семьи.

Фоторепортаж подготовил Марк НОВИЦКИЙ.