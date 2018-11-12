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Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник

13.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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2 ноября 2018 17:59 5145

Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник

Автор: Эдуард Кидяев.

Благотворительной акцией солигорские и слуцкие спецназовцы отметили свой профессиональный праздник. 2 ноября текущего города в рамках празднования Дня войск специального назначения. Уже третий год ребята оказывают помощь детям. В очередной раз они отправились в Слуцкий специализированный дом ребенка. 

Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник

Ее цель — оказание посильной помощи детям-сиротам. Силами солдат были собраны денежные средства, благодаря которым для маленьких подопечных был организован настоящий праздник.

Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник

Началась поездка с возложения цветов у памятника «Черный тюльпан». Минутой молчания ребята почтили память погибших.

В рамках благотворительной акции более 30 участников отправились в Слуцкий специализированный дом ребенка, чтобы вручить подарки. В Слуцком специализированном доме ребенка воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающих на территории Минской области. Основная цель деятельности центра – медико-педагогическая и социальная реабилитация воспитанников с особенностями психофизического развития.

Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник

Солигорские спецназовцы привезли детям игрушки, цветную бумагу и картон, раскраски, средства гигиены и другие необходимые вещи, посмотрели, как содержатся дети и как оборудован Дом ребенка. Работницы дома ребенка познакомили мужчин с воспитанниками центра.  Как военнослужащие, так и воспитанники детского дома получили массу впечатлений и положительных эмоций.

Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник
Детям служит примером спецназ. Солигорские спецназовцы отметили благотворительностью свой праздник

Покидая Слуцкий специализированный доме ребенка, каждый из них пожелал воспитанникам побыстрее приобрести свои семьи.

Фоторепортаж подготовил Марк НОВИЦКИЙ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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