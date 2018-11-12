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6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение

13.11.2018 09:51 — Разное | UDF  
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Многие люди, в том числе сами владельцы кошек, считают этих животных немного странными, потому что кошки часто делают совершенно непонятные телодвижения.

Однако не стоит считать себя умнее всех. Надо поинтересоваться, может быть, эти странные привычки ваших пушистых друзей очень просто объясняются. Итак, рассказываем о шести кошачьих повадках, у которых есть вполне понятные причины.


Если ваша кошка вытаскивает еду из миски и ест ее на полу

6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение


Такая кошачья привычка чаще раздражает, чем умиляет, ведь после такой трапезы придется мыть пол. Обычно мы думаем, что кошка так играет либо она не голодна.

Однако на самом деле причина такого поведения проста — если усы кошки, которые являются крайне чувствительным органом, не помещаются в миску или прикасаются к ее стенкам, то кошку может это раздражать. Поэтому животное старается избежать этого.


Если кошка пьет воду из-под крана

6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение


Вроде вы наливаете воду в красивую мисочку, а кошка все равно лезет в ванную и гоняется за водой из крана.

Во-первых, это весело. Во-вторых, вода из-под крана не имеет посторонних запахов и посвежее той, что стоит целый день в миске.


Если ваша кошка дико носится перед тем, как сходить в туалет по-серьезному

6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение


Вы уже научились определять по бешеной активности питомца, что скоро надо будет пойти и убрать за ним в туалете.

На самом деле такие буйности запускают моторику кишечника и это нормально для большинства кошек. К слову, более упитанные и малоактивные лежебоки как раз-таки склонны к запорам, поэтому лучше пусть ваша кошка безумствует перед посещением туалета, чем потом мучается с животом.


Если ваша кошка грызет когти

6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение


Еще одна раздражающая активность, которой кошки почему-то занимаются преимущественно у вас на кровати и ночью.

Но, как оказалось, кошкам необходимо грызть когти для здоровья, поскольку роговой чехол когтей должен постоянно обновляться. Если передние лапы можно поточить на специальной когтеточке, то с задними приходится справляться своими силами.


Если ваша кошка прячется, когда плохо себя чувствует

6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение


Кошки в принципе могут стать незаметными, в отличие от тех же собак. Но действительно тихими они становятся, когда болеют, потому что в этом состоянии они не могут себя защитить. Тут работает инстинкт самосохранения, следуя которому кошка находит самое укромное место и прячется от возможных хищников или увесистых тапочек хозяев.

Из-за этого хозяева понимают, что с питомцем что-то не так, далеко не сразу. К слову, после посещения ветеринара лучше оставить кошку в покое и дать ей забиться в темный уголок, потому что так она быстрее успокоится и не будет испытывать стресс.


Если ваша кошка трется об ноги

6 странных кошачьих привычек, которым, оказывается, есть объяснение


Это не потому что она вас так сильно любит или задалась целью не пускать вас на кухню. На самом деле это они вас так метят и заявляют на вас свои права. Потому что помимо, пардон, пахучей мочи, есть еще другие способы пометить территорию и своего человека.

Когда кошка трется щечкой, боком и хвостом об угол, то она оставляет незаметные для нас метки, которые другим котанам обязательно скажут: «Мое». Так что, когда кошка не дает вам пройти и трется об ноги, это значит, что она считает вас своим человеком и твердо заявляет об этом.

 
 
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Многие люди, в том числе сами владельцы кошек, считают этих животных немного странными, потому что кошки часто делают совершенно непонятные телодвижения.
 
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