ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы жить в гармонии с миром

13.11.2018 — Разное | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Хотелось бы, чтобы на жизненном пути наших детей не встречались губительные дорожные знаки: «Никотин», «Алкоголь», «Наркотики» и многие другие. Задача взрослых как можно раньше прививать детям культуру здорового образа жизни. В СШ№2 г.Борисова в рамках шестого школьного дня для учащихся 5-х классов организовано внеклассное мероприятие «ЗОЖ. Секреты здоровья» Программа мероприятия  была довольно насыщенной. Учащиеся побывали на площади Загадок, улице Вопросов и ответов, проспекте Спорта и даже на остановке Вредные привычки. Везде ребят ждали сложные, но интересные и поучительные задания. На площади Загадок ребята отгадывали загадки о видах спорта, физкультуре, спортивном инвентаре. На улице Вопросов и ответов - показывали свои знания о здоровье и здоровом образе жизни. На проспекте Спорта расшифровывали ребусы, играли в игру «Да, нет, не знаю». На остановке Вредные привычки обсудили составляющее здорового образа жизни, высказали свое отношение к  пагубным привычкам и их последствиях. С интересом учащиеся посмотрели видеоролик «Азбука здоровья». В конце мероприятия при помощи «Волшебного клубка» сплели паутину здоровья и пожелали друг другу как физического, так и душевного здоровья.

А.Л.ДЕНИСЕНКО

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здоровый образ жизни – залог счастливой и благополучной жизни ребенка в гармонии с миром в будущем. Настало время, когда каждый должен не только думать о своем...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика