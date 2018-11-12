Чтобы жить в гармонии с миром

Хотелось бы, чтобы на жизненном пути наших детей не встречались губительные дорожные знаки: «Никотин», «Алкоголь», «Наркотики» и многие другие. Задача взрослых как можно раньше прививать детям культуру здорового образа жизни. В СШ№2 г.Борисова в рамках шестого школьного дня для учащихся 5-х классов организовано внеклассное мероприятие «ЗОЖ. Секреты здоровья» Программа мероприятия была довольно насыщенной. Учащиеся побывали на площади Загадок, улице Вопросов и ответов, проспекте Спорта и даже на остановке Вредные привычки. Везде ребят ждали сложные, но интересные и поучительные задания. На площади Загадок ребята отгадывали загадки о видах спорта, физкультуре, спортивном инвентаре. На улице Вопросов и ответов - показывали свои знания о здоровье и здоровом образе жизни. На проспекте Спорта расшифровывали ребусы, играли в игру «Да, нет, не знаю». На остановке Вредные привычки обсудили составляющее здорового образа жизни, высказали свое отношение к пагубным привычкам и их последствиях. С интересом учащиеся посмотрели видеоролик «Азбука здоровья». В конце мероприятия при помощи «Волшебного клубка» сплели паутину здоровья и пожелали друг другу как физического, так и душевного здоровья.

А.Л.ДЕНИСЕНКО