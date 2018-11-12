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Экспорт продукции ВПК Беларуси в 2018 году может превысить $1 млрд – глава Госкомвоенпрома

13.11.2018 10:19 — Разное | Интерфакс  
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Белорусский экспорт вооружения и военной техники по итогам 2018 года превысит $1 млрд, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко в интервью телеканалу  "Беларусь-1".

"По состоянию за 10 месяцев мы подбираемся к объему экспорта в $1 млрд. Надеюсь, если все пойдет в плановом порядке, то по итогам года планка в $1 млрд будет превышена", - сказал Р.Головченко.

Он отметил, что в настоящее время предприятия ВПК Беларуси сотрудничают более чем с 60 странами мира.

"Есть государства, которые очень "плотно сидят" на белорусском вооружении, и их устраивает сотрудничество с нами потому, что мы предлагаем для наших зарубежных партнеров приемлемую для них схему. Мы очень гибко реагируем на все пожелания. Многие наши образцы вооружения и военной техники находятся на уровне мировых аналогов либо даже превышают их", - подчеркнул Р.Головченко.

В качестве примера он привел последние разработки Беларуси в сфере радиоэлектронной борьбы, которые испытывались уже и в боевых условиях. "Те люди, которые их используют, говорят, что эффект получается именно тот, который заявляется в тактико-технических характеристиках", - заметил Р.Головченко.

Кроме того, по его словам, "цена играет свою роль". "Но мы, естественно, не дешевим в этом отношении. Соотношение характеристик и стоимости играет в пользу белорусских изделий ", - добавил глава Госкомвоенпрома.

 
 
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Белорусский экспорт вооружения и военной техники по итогам 2018 года превысит $1 млрд, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман...
 
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