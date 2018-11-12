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Женская сборная Беларуси по баскетболу начала подготовку к матчам с Эстонией и Турцией
Женская сборная Беларуси по баскетболу начала заключительный этап подготовки к матчам с Эстонией и Турцией в рамках квалификации Евробаскета-2019, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.
Екатерина Снытина (Хатай, Турция), Анастасия Веремеенко (Фенербахче, Турция), Татьяна Лихтарович (Градец Кралове, Чехия), Мария Попова (Гожув, Польша), Александра Тарасова (Ганновер, Германия), Юлия Рытикова (Гожув, Польша), Алекс Бентли, Виктория Гаспер (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Анастасия Сущик (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Ольга Зюзькова (Горизонт, Беларусь), Анна Брич (Горизонт, Беларусь), Алёна Голубева (Горизонт, Беларусь), Арина Мосько (Олимпия, Беларусь), Дарья Магаляс (Олимпия, Беларусь).
Главный тренер - Наталья Трофимова, ассистент - Алексей Пынтиков.
17 и 21 ноября в рамках квалификации Евробаскета-2019 белоруски проведут гостевые матчи с командами Эстонии и Турции соответственно.
Телеканал «Беларусь 5» покажет оба матча в прямом эфире.
Турнирное положение команд в группе «В» после четырех матчей:
1. Турция (4 победы – 8 очков)
2. Беларусь (3 победы, 1 поражение – 7 очков)
3. Польша (1 победа, 3 поражения – 5 очка)
4. Эстония (4 поражения – 4 очка)
Согласно системе отбора, сборные занявшие первые места в группах и 6 дружин, ставшие вторыми, выйдут в основную часть турнира.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу начала заключительный этап подготовки к матчам с Эстонией и Турцией в рамках квалификации Евробаскета-2019, сообщили в...
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