Женская сборная Беларуси по баскетболу начала подготовку к матчам с Эстонией и Турцией

Женская сборная Беларуси по баскетболу начала заключительный этап подготовки к матчам с Эстонией и Турцией в рамках квалификации Евробаскета-2019, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.





В понедельник, 12 ноября, на базе нового многофункционального спорткомплекса РГУОР подопечные Натальи Трофимовой провели тренировку в основном составе. В распоряжении главкома женской сборной находилось 14 баскетболисток:

Екатерина Снытина (Хатай, Турция), Анастасия Веремеенко (Фенербахче, Турция), Татьяна Лихтарович (Градец Кралове, Чехия), Мария Попова (Гожув, Польша), Александра Тарасова (Ганновер, Германия), Юлия Рытикова (Гожув, Польша), Алекс Бентли, Виктория Гаспер (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Анастасия Сущик (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Ольга Зюзькова (Горизонт, Беларусь), Анна Брич (Горизонт, Беларусь), Алёна Голубева (Горизонт, Беларусь), Арина Мосько (Олимпия, Беларусь), Дарья Магаляс (Олимпия, Беларусь).

Главный тренер - Наталья Трофимова, ассистент - Алексей Пынтиков.





"Уверена, что все девчонки находятся в оптимальной форме, так как выступают в чемпионатах высокого класса и имеют хорошую игровую практику. Как всегда ставим перед собой лишь самые высокие цели - побеждать в обеих встречах. Понимаем, что играть в гостях будет непросто, но мы приложим все усилия, дабы завоевать путёвку на чемпионат Европы-2019", - заявила главный тренер сборной Наталья Трофимова.

17 и 21 ноября в рамках квалификации Евробаскета-2019 белоруски проведут гостевые матчи с командами Эстонии и Турции соответственно.

Телеканал «Беларусь 5» покажет оба матча в прямом эфире.

Турнирное положение команд в группе «В» после четырех матчей:

1. Турция (4 победы – 8 очков)

2. Беларусь (3 победы, 1 поражение – 7 очков)

3. Польша (1 победа, 3 поражения – 5 очка)

4. Эстония (4 поражения – 4 очка)

Согласно системе отбора, сборные занявшие первые места в группах и 6 дружин, ставшие вторыми, выйдут в основную часть турнира.





Участие в квалификации принимают 32 европейские команды (8 групп по 4 команды в каждой). В период с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года соперники по пулам проводят матчи каждый с каждым дома и на выезде (всего 6 матчей).