Беларусь создает производство стрелкового оружия – глава Госкомвоенпрома

Беларусь работает над организацией производства собственного стрелкового оружия, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1" .

"Стрелковое оружие устаревает точно так же, как и все остальное. Может быть, менее быстрыми темпами, но, тем не менее, устаревает. (…) Поэтому задача главой государства поставлена, и она будет выполняться", - заявил Р.Головченко.

По его словам, уже была демонстрация образцов оружия, которые собираются в стране пока из импортных комплектующих. "Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия", - сказал лава Госкомвоенпрома.

"Пока это служебное и гражданское оружие. То есть это боевое оружие. Фактически оно отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных силах", - уточнил он.

"Есть у нас и свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия", - заметил Р.Головченко.

По его словам, недалеко от Орши в настоящее время возводится объект, на котором будет освоено производство боеприпасов (патронов к стрелковому оружию) и организованы участки сначала по сборке, а потом производству образцов стрелкового оружия.

"Мы, конечно, удовлетворим собственные потребности. Но, как глава государства и требует, нужно зарабатывать в первую очередь валюту за рубежом от продаж. Мы очень тщательно смотрим на этот аспект. Потому что сделать для себя можно достаточно быстро, но гораздо сложнее сделать товар, который будет востребован и который сможет окупиться", - заявил Р.Головченко.