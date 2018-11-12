Пара китайских истребителей-невидимок исполнила опасный трюк

Четыре китайских истребителя J-20 в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 продемонстрировали ряд фигур высшего пилотажа. Видео полетов было опубликовано на YouTube-канале PressTV.

В ролике видно, как в какой-то момент самолеты проходят на дистанции меньше метра друг от друга. Такой маневр очень опасен и требует идеальной координации действий пилотов.

Истребитель-невидимка пятого поколения J-20 был официально принят на вооружение китайских ВВС в 2017 году. Самолет оборудован продвинутыми пассивными системами обнаружения, при его постройке использована технология малозаметности, а сама машина, по утверждению создателей, обладает сверхманевренностью.