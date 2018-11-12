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45 рублей - самый дорогой билет. Квитки на концерт Коржа уже в продаже

13.11.2018 10:45 — Разное | Tut.by  
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Объемные биты Макса Коржа прокачают отремонтированный стадион «Динамо» 24 августа 2019 года. Билеты на концерт рэпера появились в продаже сегодня.


Когда-то его ругали за простоту, прямоту текстов и необычный голос. Всего шесть лет назад его знали как автора «Небо поможет нам» и звали на небольшие тусовки в клубы. Сегодня Макс Корж — главный герой белорусской молодежи, один из самых известных русскоязычых рэперов. Он записал пять альбомов, исколесил с туром США, дал десятки концертов в Европе. Макс дважды собрал «Минск-Арену», а теперь — первый из белорусских исполнителей — нацелен на обновленный стадион «Динамо».

Клипы на треки из его последнего альбома «Малый повзрослел. Часть 2» бьют рекорды по просмотрам. Так, клип «Горы по колено», снятый на Камчатке, набрал уже более 17 миллионов просмотров. Кстати, сам Макс показал себя в качестве режиссера.

Концерты Коржа — это музыка, слэм, дым, свет и обязательно танцы. И неважен размер площадки или число зрителей. Благодаря простому парню теперь о районах Минска знает даже Нью-Йорк. Фрагмент клипа «Малый повзрослел» с пейзажами Серебрянки был показан на Таймс-сквер осенью 2018.

Когда: 24 августа 2019 года, 19.00.

Где: .

Сколько: 45 рублей — танцпол, 35 — 40 рублей — сектора.

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10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Увидеть, услышать, послэмить, подпеть Максу и почувствовать себя на одной волне можно будет 24 августа на Стадионе "Динамо".
 
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