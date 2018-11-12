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Румас: создание благоприятной бизнес-среды будет основным приоритетом экономической политики
13.11.2018 10:34 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Вечером 12 ноября в Минске официально стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Ее открыли премьер-министр Сергей Румас и главы западных дипмиссий.
«Предприниматели – это самая талантливая часть общества, но инновационное предпринимательство – наверное, самая лучшая его часть, – с этих слов начал свою вступительную речь Сергей Румас, пишет
Перед этим он посетил выставку инновационных проектов, которая открылась на площадке выставочного комплекса «Белэкспо», и пообщался с бизнесменами и стартаперами. Формат форума, по словам Румаса, предоставляет возможность налаживания взаимовыгодных связей, обмена опытом и старта новых проектов.
В своей вступительной речи премьер-министр обратил внимание также на то, что в практическом плане для поддержки бизнеса государством предприняты серьезные шаги. Почти год как работает либерализационный пакет, и уже есть конкретные результаты - растет количество создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, заработал уведомительный порядок открытия своего бизнеса.
«Правительством принята новая программа деятельности до 2020 года. В ней вопрос создания благоприятной бизнес-среды закреплен в качестве основного приоритета экономической политики», - отметил Сергей Румас.
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года сформировала новую повестку дня по вопросам госрегулирования данного сектора экономики. «Очевидно, что создаваемое прозрачное, предсказуемое и выгодное законодательство, исключающее принятие избыточных обременений и новых барьеров, станет для бизнеса гарантом стабильности работы на нашем рынке», — подчеркнул премьер-министр.
Румас выразил надежду, что иностранные предприниматели станут рассматривать Беларусь «не только как страну для жизни, но и как страну для бизнеса».
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Вечером 12 ноября в Минске официально стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Ее открыли премьер-министр Сергей Румас и главы западных дипмиссий.
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