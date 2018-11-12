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На Юпитере заметили "дельфина" размером с Землю
Межпланетная станция NASA «Юнона» заметила на поверхности Юпитера облако, по форме напоминающее дельфина. Об этом
Изображение, в нижней правой части которого можно разглядеть газовое облако, схожее по форме с дельфином, было сделано «Юноной» в конце октября во время 16-го пролета над поверхностью Юпитера. Станция находилась на расстоянии примерно в семь тысяч километров от планеты.
Художник Сэн Доран, который обратил внимание на облако, говорит, что по размеру «дельфин» на Юпитере как минимум не меньше Земли.
Напомним, «Юнона» — автоматическая межпланетная станция NASA,
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Изображения "Дельфина" захвачено аппаратом "Юнона" в конце октября.
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