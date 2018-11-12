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На Юпитере заметили "дельфина" размером с Землю

13.11.2018 10:56 — Разное | Tut.by  
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Межпланетная станция NASA «Юнона» заметила на поверхности Юпитера облако, по форме напоминающее дельфина. Об этом пишет iflscience.com.


Фото: NASA / SwRI / MSSS / Brian Swift / Seán Doran

Изображение, в нижней правой части которого можно разглядеть газовое облако, схожее по форме с дельфином, было сделано «Юноной» в конце октября во время 16-го пролета над поверхностью Юпитера. Станция находилась на расстоянии примерно в семь тысяч километров от планеты.

Художник Сэн Доран, который обратил внимание на облако, говорит, что по размеру «дельфин» на Юпитере как минимум не меньше Земли.

Напомним, «Юнона» — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Выход аппарата на полярную орбиту газового гиганта произошел 5 июля 2016 года. Цель миссии — изучение гравитационного и магнитного полей Юпитера, а также проверка гипотезы о наличии у планеты твердого ядра. Кроме того, аппарат должен заняться исследованием атмосферы планеты.

 
 
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Изображения "Дельфина" захвачено аппаратом "Юнона" в конце октября.
 
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