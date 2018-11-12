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В среду пойдёт снег. О погоде в Витебской области на этой неделе

13.11.2018 — Разное | Герой працы  
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В среду пойдёт снег. О погоде в Витебской области на этой неделеВ среду пойдёт снег.  О погоде в Витебской области на этой неделе
На этой неделе зима начнёт заявлять о своих правах. В среду пойдёт снег, ожидается метель, а к выходным нас снова окутает туман, прогнозирует pogoda.by.

Во вторник, 13 ноября, облачно, ветрено. Ночью термометр опустится до ?2 °С, а днем покажет +2 °С.
В среду, 14 ноября, пойдёт снег, ожидается метель. Ночью и днем — до минус двух.
В четверг, 15 ноября, ночью ожидается снег. А с утра и в течение всего дня – туман, но без осадков. Ночью — до минус четырех, днем — около 0 °C.
В пятницу, 16 ноября, ночью – до минус пяти, днём – около ноля, туман.
 
 
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В среду пойдёт снег.  О погоде в Витебской области на этой неделе На этой неделе зима начнёт заявлять о своих правах. В среду пойдёт снег, ожидается метель, а к...
 
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