|
Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске
Новости Беларуси. Пройдет выставка в рамках Всемирной недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формат не совсем привычный. Организаторы предусмотрели много возможностей для общения. Каждый участник сможет составить задание, интересное его бизнесу. Талантливые разработчики за 48 часов предоставят варианты решения бизнес-задач и готовые прототипы решений.
В выставке примут участие около 100 белорусских компаний. Кстати, взрослые предприниматели могут приходить на выставку со своими детьми. Приобщиться к технологиям поможет специальная игровая зона.
Кирилл Голуб, сооснователь сети бизнес-ангелов:
Новости по теме
Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске
Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2018» открывается в Минске: какую продукцию представят на форуме
«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске
‡агрузка...
Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка
Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске
«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции
Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области
Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска
6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу
Новости экономики за 12.11.2018
В Беларуси замедлилась годовая инфляция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пройдет выставка в рамках Всемирной недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат не совсем привычный....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)