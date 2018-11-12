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«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

13.11.2018 10:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жизнь без уколов: пятеро детей, страдающих диабетом 1-й степени, получили инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

Препарат заменит им многократные ежедневные инъекции. Медицинское устройство самостоятельно отслеживает уровень сахара в крови и вводит инсулин по мере необходимости. На данный момент в Беларуси более 2000 детей страдают от диабета. Но из-за высокой стоимости такие специальные приборы позволить себе могут немногие.

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

Яна Косенок:
Я всегда знала, что у нас будет помпа. Но это очень дорогая покупка, и мы бы еще очень нескоро могли бы себе ее позволить.

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

Наталия Карлович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:
То, что у нас сейчас, наверное, чуть более 100 детей используют помпы – это недостаточно. И нам нужно стремиться к большему количеству. Поэтому то, что мы начинаем такой благотворительный проект – я считаю, это очень хорошо.

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

На приобретение пяти медицинских устройств было потрачено более 20 тысяч рублей. Благотворительную акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с диабетом.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жизнь без уколов: пятеро детей, страдающих диабетом 1-й степени, получили инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, сообщили в программе...
 
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