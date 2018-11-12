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«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции
Новости Беларуси. Жизнь без уколов: пятеро детей, страдающих диабетом 1-й степени, получили инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Препарат заменит им многократные ежедневные инъекции. Медицинское устройство самостоятельно отслеживает уровень сахара в крови и вводит инсулин по мере необходимости. На данный момент в Беларуси более 2000 детей страдают от диабета. Но из-за высокой стоимости такие специальные приборы позволить себе могут немногие.
Яна Косенок:
Наталия Карлович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:
На приобретение пяти медицинских устройств было потрачено более 20 тысяч рублей. Благотворительную акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с диабетом.
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Новости Беларуси. Жизнь без уколов: пятеро детей, страдающих диабетом 1-й степени, получили инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, сообщили в программе...
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