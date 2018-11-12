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Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

13.11.2018 10:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Символ белорусско-украинской дружбы: в Довске Гомельской области освятили крест памяти и благодарности украинского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

В 30-х годах 20-го века спасения на белорусской земле искали и нашли тысячи украинцев. Жители Довска оказывали им всевозможную помощь. Символично, что гомельская земля по-прежнему остается местом активного сотрудничества двух народов. Кстати, именно Гомель принял первый Форум регионов Беларуси и Украины.

Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Я очень рад, что этот форум состоялся, потому что это дало возможность действительно выйти на тот уровень базовый сотрудничества между нашими государствами. Хотим мы или нет, но все наши блага, производства, создаются в регионах. Не в столицах.

Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в Гомеле в конце октября 2018 года. Участие в нем приняли президенты двух стран, а также представители 17 регионов Украины и всех областей Беларуси. Общий портфель подписанных тогда контрактов оценивается более чем в 100 миллионов долларов.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Символ белорусско-украинской дружбы: в Довске Гомельской области освятили крест памяти и благодарности украинского народа, сообщили в программе...
 
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