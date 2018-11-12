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Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области
Новости Беларуси. Символ белорусско-украинской дружбы: в Довске Гомельской области освятили крест памяти и благодарности украинского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 30-х годах 20-го века спасения на белорусской земле искали и нашли тысячи украинцев. Жители Довска оказывали им всевозможную помощь. Символично, что гомельская земля по-прежнему остается местом активного сотрудничества двух народов. Кстати, именно Гомель принял первый Форум регионов Беларуси и Украины.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в Гомеле в конце октября 2018 года. Участие в нем приняли президенты двух стран, а также представители 17 регионов Украины и всех областей Беларуси. Общий портфель подписанных тогда контрактов оценивается более чем в 100 миллионов долларов.
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Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области
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Новости Беларуси. Символ белорусско-украинской дружбы: в Довске Гомельской области освятили крест памяти и благодарности украинского народа, сообщили в программе...
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