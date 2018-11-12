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Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска
Новости Беларуси. Награды за укрепление культурных связей удостоена народная артистка, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже много лет она обучает иностранных студентов, в том числе японских артистов балета. Также Клара Николаевна неоднократно проводила мастер-классы в балетных школах Японии. Самый продолжительный из них длился около месяца. За все годы уроки народной артистки Беларуси посетили порядка тысячи японцев.
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Новости Беларуси. Награды за укрепление культурных связей удостоена народная артистка, преподаватель Белорусской государственной хореографической...
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