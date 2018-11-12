

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

С 3.00 до 4.00 17 ноября будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. В этот промежуток возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.