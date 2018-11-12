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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 ноября

13.11.2018 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 ноября
БЕЛТА


Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 ноября Кража не отходя от кассы. Как воруют деньги с карт в магазинах

С 3.00 до 4.00 17 ноября будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. В этот промежуток возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,18 млн карточек, к нему подключены 78,9 тыс. организаций торговли и сервиса, 120,1 тыс. платежных терминалов, более 2,4 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/bankovskie-kartochki-mogut-ne-rabotat-v-belarusi-nochjju-17-nojabrja-325262-2018/
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С 3.00 до 4.00 17 ноября будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.
 
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