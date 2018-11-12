Почему я всегда буду помнить Стэна Ли. Прощание фаната Marvel со своим героем

Вчера не стало Стэна Ли . Создатель и автор множества комиксов Marvel умер на 96-м году жизни. И никто не объяснит эту потерю лучше настоящего большого фаната его вселенной. AFISHA.TUT.BY попросила журналиста и почитателя творчества Стэна Ли Татьяну Скапцову-Петровскую объяснить, что для нее лично значит эта потеря.



Стэн Ли. Фото: Reuters

Справка AFISHA.TUT.BY Стэн Ли — автор комиксов, создатель множества персонажей Marvel, сценарист, издатель, продюсер, ведущий, актер.

Почему я люблю Стэна Ли?

Я помню, как прихожу из школы, откладываю все дела и сажусь смотреть по порядку все мультфильмы, которые были для меня дороги: «Человека-паука», «Фантастическую четверку», «Людей Х», «Невероятного Халка», «Железного человека». Это были истории о добре и зле, о выборе и борьбе, это были истории о тех, кто не похож на других, но при этом достаточно смел, чтобы смотреть злу в лицо и помогать даже тогда, когда за это тебя никто не похвалит. Люди и мутанты в масках и пестрых костюмах всегда заставляли мою маму удивленно поднимать брови, дескать, что в них вообще такого особенного, ребенок?



Стэн Ли и фанаты на премьере фильма «Доктор Стрэндж». Фото: Reuters

Я помню первые комиксы Marvel, попавшие ко мне в руки, не такие большие и яркие, как мне представлялось, но такие важные, зачитанные и вытертые. Кажется, про «Человека-паука».

И я помню, как впервые в моей голове появилось это имя — Стэн Ли. Информации было не так уж много, просто имя, имя, которое вбито в голову каждому фанату Marvel фирменным шрифтом.

И уже потом мне стало известно про него больше, например, что на своей первой работе в издательстве Стэн Ли занимался тем, что приносил кофе и точил карандаши для художников. Кто же знал, что годы спустя талантливый сценарист создаст то, что сейчас принято называть «золотой эпохой» комиксов, а спустя десятилетия даже секундное его появление на экране будет встречаться шумной овацией. 12 ноября 2018 года на 96-м году жизни он оставил мир без своей харизмы и блестящего таланта. 12 ноября 2018 года на 96-м году жизни он покинул лично меня.



Стэн Ли на премьере третьего «Железного человека». Фото: Reuters

Почему мне так грустно, что старика больше нет с нами? Почему не только фанаты «Человека-паука» и «Капитана Америки» расстроились, узнав о том, что Стэна Ли не стало?

Для меня ответ очевидный — Стэн Ли в первую очередь был хорошим человеком. Именно он стал автором и создателем «Человека-паука», первого супергероя, у которого были комплексы, переживания и настоящие эмоции. Комикс о подростке с суперспособностями, который умеет ошибаться, который не так идеален и безупречен, был раскуплен сумасшедшими тиражами. И это произошло не просто так, мы все, я в том числе, находили с Питером общие черты, также переживали о школьной любви, также чувствовали свою вину перед теми, кого любим, также старались не быть гордецами и зазнайками, если в чем-то оказывались лучше других, также проваливались в разных ситуациях, также старались снова встать на ноги и прислушивались к своему сердцу. Говорят, черты Питера Паркера Стэн Ли списал с самого себя.



Камео Стэна Ли в фильме «Человек-Паук»

Я всегда задавала себе этот вопрос: «Какую суперсилу ты хочешь?». В разные годы ответы были разными. В 10 лет — я хочу быть невидимкой, как Сью из «Фантастической четверки», в 12 — управлять стихией, как Гроза, в 16 — меня привлекает невероятная сила и ловкость Человека-паука, в 23 — бесконечная регенерация и бессмертие Росомахи (желательно без адамантовых когтей из рук), в 28 — я не знаю… Но вот Стэн Ли всегда знал ответ, когда его об этом спрашивали, главной суперсилой он всегда называл удачу. Ведь, если тебе сопутствует удача, все становится на свои места. Можно ли назвать обычным везением его карьеру? Скорее нет, чем да. Стэн усердно работал всю свою жизнь до самого конца. Сначала, чтобы помочь своим родителям-иммигрантам, потом в армии во время Второй мировой, где создавал сценарии для военных мотивационных роликов, поддерживая дух солдат, затем в разных издательствах и студиях в поисках своего авторского стиля. А со своей женой Джоан он прожил 70 лет, именно она его поддержала, когда он придумывал «Фантастическую четверку».

Кто из героев, созданных Стэном Ли, нравился мне больше всего? Может, наивный, но искренний Человек-паук, а может, ранимый внутри, но несокрушимый снаружи Халк? Или кто-то из Людей Х, которые то и дело сражались за свои идеалы и мир во всем мире? Стэн Ли считал (и не без оснований), что один из самых серьезных фаворитов публики — это Тони Старк, Железный человек, ведь он не только красив, богат и умен, но еще и обладатель целого ряда простых человеческих слабостей, что не могло не расположить к нему фанатов. По иронии судьбы в 2012 году ему установили кардиостимулятор, что, конечно, не могло не стать поводом для шуток о том, что он и сам теперь — Железный человек. И, подобно этому герою, он, не зная усталости и отдыха, все последние годы продолжал сниматься в своих знаменитых камео, вести активную жизнь, появлялся на Комик-конах, занимался благотворительностью и много шутил.

Все камео Стэна Ли с 1989 по 2018:

Каждый комикс, новый или старый, каждый фильм, собирающий безумную кассу, каждое появление Стэна Ли в кадре всего на несколько секунд — это что-то, что возвращает меня в детство, дарит надежду и наивную веру в то, что светлая сторона сильнее темной, а у человечества есть шанс. Сам Стэн считал, что, если на твоей стороне Невероятный Халк, ты выстоишь в любой борьбе, но в жизни, где не бывает гамма-бомб, способных превратить тебя в несокрушимого зеленого великана, приходится рассчитывать на самого себя. Стэн Ли прекрасно это понимал, но также он знал один большой секрет: не имеет значения, с какими трудностями столкнется наш герой, добро все равно победит зло.

Кто-то скажет, что это всего лишь автор «детских» комиксов, кто-то — что это сумасшедший старикашка, мелькающий в разных фильмах развлекательной киновселенной Marvel, но для кого-то и Питер Паркер простой парнишка, я же вижу только то, что он прячет костюм Человека-паука под обычной одеждой.

Забавно, что свою настоящую фамилию — Либер — Стэн приберегал в надежде на то, что именно под ней запишет свой первый серьезный роман. Этого не случилось — случилось гораздо больше: он стал вдохновением для миллионов мечтателей и настоящим супергероем. Он стал вдохновением для меня. Так какую суперсилу я на самом деле хочу? Быть Стэном Ли, хотя бы немножко.



Мемориал памяти Стэну Ли в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters