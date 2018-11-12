Жителя Могилёва не пустили в горисполком в шортах. Он подал в суд и проиграл

1 августа Максим Кондратенко пришёл в Могилевский горисполком, чтобы получить необходимую информацию. Его не пустили, потому что он был одет в шорты − хотя они, на его взгляд, обычные, «деловые». В итоге он подал в суд, но тот стал на сторону чиновников, пишет TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

Максим пытался доказать, что чиновники нарушили его право на получение информации и свободное ношение верхней одежды, не запрещённой законом. Он пожаловался в КГК, решив, что нарушены его конституционные права. Ведомство перенаправило жалобу в Могилевский облисполком. Управляющий делами Григорий Воронин встал на сторону чиновников, сославшись на рекомендации о недопустимости посещения горисполкома в пляжной одежде. А также он сослался на закон о госслужбе.

Кондратенко обжаловал в суде ответ Воронина и указал, что рекомендация − это не обоснование к запрету посетить госучреждение. А рекомендация не является обязательной. Максим указал, что закон не устанавливает прямого запрета посещать административное здание людьми в шортах. Он просил суд признать ответ чиновника необоснованным.

Судья Оксана Кулешова 9 ноября отклонила жалобу. Она установила, что все вопросы из обращения Воронин рассмотрел, а ссылки на нормативные акты соответствуют их содержанию. Кондратенко намерен обжаловать решение суда.