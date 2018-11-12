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Статуя Фемиды и дорогие люстры. Появились фото интерьера нового здания Верховного суда
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В 2019 году
В фойе главного входа установили статую Фемиды − богини правосудия в древнегреческой мифологии. На потолке висит несколько люстр. В целом интерьер выглядит почти готовым, работы осталось на пару месяцев. Сейчас в здании уже работает намного меньше строителей.
Финансируется строительство здания из денег республиканского и минского бюджетов, а также при поддержке инвесторов. Два миллиона долларов дала иранская компания «Кейсон» за то, что ей продлили сроки возведения «Магнита Минска». Герб и надпись «Вярхоўны суд Рэспублiкi Беларусь» на фасаде стоят больше 112 тысяч долларов. За хрустальную люстру для холла здания заплатили 90 тысяч долларов. Также там обустроят фонтан с освещением примерно за 300 тысяч долларов.
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