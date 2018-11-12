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Статуя Фемиды и дорогие люстры. Появились фото интерьера нового здания Верховного суда

13.11.2018 10:20 — Разное | KYKY  
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В 2019 году откроется новое здание Верховного суда на улице Орловской, напротив Дворца независимости. Хоть снаружи здание кажется готовым, на деле работы ещё хватает, как говорили строители. TUT.by опубликовал фото внутреннего интерьера, к которому пока ни у кого нет доступа.

В фойе главного входа установили статую Фемиды − богини правосудия в древнегреческой мифологии. На потолке висит несколько люстр. В целом интерьер выглядит почти готовым, работы осталось на пару месяцев. Сейчас в здании уже работает намного меньше строителей. 

Финансируется строительство здания из денег республиканского и минского бюджетов, а также при поддержке инвесторов. Два миллиона долларов дала иранская компания «Кейсон» за то, что ей продлили сроки возведения «Магнита Минска». Герб и надпись «Вярхоўны суд Рэспублiкi Беларусь» на фасаде стоят больше 112 тысяч долларов. За хрустальную люстру для холла здания заплатили 90 тысяч долларов. Также там обустроят фонтан с освещением примерно за 300 тысяч долларов. 

Читайте по теме: Верховный суд: Наказание за неуплату налогов должно соответствовать масштабу нарушения

Фото: TUT.by

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году откроется новое здание Верховного суда на улице Орловской, напротив Дворца независимости. Хоть снаружи здание кажется готовым, на деле работы ещё...
 
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