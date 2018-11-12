﻿ Швеция всё больше инвестирует в Беларусь, но не спешит открывать свои предприятия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швеция всё больше инвестирует в Беларусь, но не спешит открывать свои предприятия

13.11.2018 10:05 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Посольство Беларуси в Швеции на своём сайте рассказало о том, как выросли шведские инвестиции в нашу экономику. Данные взяты у Национального статистического комитета. Результаты приятные − за январь-сентябрь этого года чистые инвестиции выросли на 35,2% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Если не в процентах, то цифра не такая уж и большая − 9,3 миллиона долларов за январь-сентябрь 2018 года. Но, как утверждает посольство, тендеция позитивная − общий объём шведских инвестиций − 34,4 миллиона долларов против 28,7 миллионов в прошлом году.

 

Шведские компании вкладывают в первую очередь в развитие своего же бизнеса в Беларуси. 11,9 миллионов долларов − объём реинвестированных средств.

По словам представителей посольства, сейчас «готовится ряд мероприятий» с целью помочь шведским компаниям больше инвестировать в Беларусь или открывать у нас собственные производства, что позволит выйте на рынок ЕАЭС.

 

 

В начале 2018 года в Беларуси работало 23 компании с участием шведских инвесторов. Из них 12 − совместные предприятие, 11 − полностью шведские. Среди них − СЗАО «Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов», СЗАО «РиндиБел», ООО «Вирео Энерджи» и другие. Более известные в мире шведские бренды вроде IKEA, Ericsson, Trelleborg имеют в Минске свои представительства. А вот магазина той же IKEA, к сожалению, у нас до сих пор нет.

Читайте по теме: Учись, Беларусь! Мои три недели в Швеции без Стокгольмского синдрома

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Беларуси в Швеции на своём сайте рассказало о том, как выросли шведские инвестиции в нашу экономику. Данные взяты у Национального статистического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь создает производство стрелкового оружия – глава Госкомвоенпрома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика