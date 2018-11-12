Швеция всё больше инвестирует в Беларусь, но не спешит открывать свои предприятия

Посольство Беларуси в Швеции на своём сайте рассказало о том, как выросли шведские инвестиции в нашу экономику. Данные взяты у Национального статистического комитета. Результаты приятные − за январь-сентябрь этого года чистые инвестиции выросли на 35,2% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Если не в процентах, то цифра не такая уж и большая − 9,3 миллиона долларов за январь-сентябрь 2018 года. Но, как утверждает посольство, тендеция позитивная − общий объём шведских инвестиций − 34,4 миллиона долларов против 28,7 миллионов в прошлом году.

Шведские компании вкладывают в первую очередь в развитие своего же бизнеса в Беларуси. 11,9 миллионов долларов − объём реинвестированных средств.

По словам представителей посольства, сейчас «готовится ряд мероприятий» с целью помочь шведским компаниям больше инвестировать в Беларусь или открывать у нас собственные производства, что позволит выйте на рынок ЕАЭС.

В начале 2018 года в Беларуси работало 23 компании с участием шведских инвесторов. Из них 12 − совместные предприятие, 11 − полностью шведские. Среди них − СЗАО «Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов», СЗАО «РиндиБел», ООО «Вирео Энерджи» и другие. Более известные в мире шведские бренды вроде IKEA, Ericsson, Trelleborg имеют в Минске свои представительства. А вот магазина той же IKEA, к сожалению, у нас до сих пор нет.