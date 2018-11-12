Умер композитор Игорь Лученок

В возрасте 80 лет умер композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Георгий Суравнев. 2 ноября композитора госпитализировали с инсультом.

Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года. Его мать была учительницей химии и биологии, а потом и директором вечерней школы. Отец работал врачом, но имел самое непосредственное отношение к искусству, как рассказывал композитор. Игорь Лученок учился в музыкальной школе сразу на двух инструментах − цимбалы и пианино. В 1982 он стал ректором консерватории − нынешней Академии музыки.

Игорь Лученок писал музыку в разных жанрах − вольно-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, песенном. На его музыки песни исполняли «Песняры», «Сябры», «Верасы», Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль и многие другие. Композитор написал произведения «Алеся», «Журавли на Полесье летят», «Вероника», «Верасы», «Мой родны кут» и другие. Именно его мелодию из «Песни про Минск» каждый час отбивают куранты на башне Минской ратуши.

С 1980 года Игорь Лученок был бессменным председателем Беларуского союза композиторов.